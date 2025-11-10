„Polska musi być niepodległa, wolna, musi być Ojczyzną Polaków. Młodzież musimy tak wychowywać, by wyrastali Polacy” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podczas miesięcznicy smoleńskiej w przeddzień Święta Niepodległości.
Prezes PiS przypomniał, że „11 listopada to dzień, który przez wiele lat w PRL był zakazany”.
W porządku państwowym ówczesnej Polski tej daty nie było. Dzisiaj jest. Miałem okazję wielokrotnie przemawiać w tym miejscu, ale zawsze byłem głęboko przekonany, że choć czasy bywały trudne, to jednak przemawiam w wolnej Polsce i ta Polska będzie trwała
— mówił.
Dzisiaj niestety jest już inaczej. Mamy do czynienia ze stanem, w którym niepodległość jest zagrożona
— wskazywał.
CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS po Marszu Pamięci z okazji miesięcznicy smoleńskiej: Wielka zbrodnia, która miała ostatecznych wykonawców w Moskwie
Silna Polska
Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „nie ma demokratycznej i niepodległej Polski bez uczciwego państwa”.
Nie ma jej bez praworządności i bez prawa, bo dziś rządzący nie uznają prawa. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy władza wykonawcza opanowała i ustawodawczą, i sądowniczą, co jest zupełnie sprzeczne z podstawowymi zasadami. Za tym stoją nie tylko siły wewnętrzne, ale i zewnętrzne - te z Niemiec
— podkreślił.
Pytanie jest jedno - jak możemy się temu przeciwstawić. Potrzebujemy silnej Polski, dobrej władzy i dobrego rządu, a nie takiego, jaki mamy dziś. Potrzebujemy narodowej jedności polskich patriotów
— mówił.
CZYTAJ TAKŻE: Tysiące patriotów przyjedzie do Warszawy, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości. Ciebie też nie może tam zabraknąć! WIDEO
Zwycięstwo nadejdzie
Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska musi być wolną ojczyzną Polaków.
Polska musi być niepodległa, wolna, musi być Ojczyzną Polaków. Młodzież musimy tak wychowywać, by wyrastali Polacy
— zaznaczył.
Wierzę, że w Polakach jest siła, wiara i to wszystko, co jest warunkiem zwycięstwa. Mam nadzieję, że nie zabraknie tych, którzy będą temu przewodzili. Wierzę, że zwycięstwo wkrótce nadejdzie
— ocenił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745432-prezes-kaczynski-niepodleglosc-jest-zagrozona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.