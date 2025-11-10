Prezes PiS przed 11 listopada: "Mamy do czynienia ze stanem, w którym niepodległość jest zagrożona". Padł ważny apel ws. młodzieży

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska musi być wolną ojczyzną Polaków. / autor: X @pisorg
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska musi być wolną ojczyzną Polaków. / autor: X @pisorg

Polska musi być niepodległa, wolna, musi być Ojczyzną Polaków. Młodzież musimy tak wychowywać, by wyrastali Polacy” - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie podczas miesięcznicy smoleńskiej w przeddzień Święta Niepodległości.

Prezes PiS przypomniał, że „11 listopada to dzień, który przez wiele lat w PRL był zakazany”.

W porządku państwowym ówczesnej Polski tej daty nie było. Dzisiaj jest. Miałem okazję wielokrotnie przemawiać w tym miejscu, ale zawsze byłem głęboko przekonany, że choć czasy bywały trudne, to jednak przemawiam w wolnej Polsce i ta Polska będzie trwała

— mówił.

Dzisiaj niestety jest już inaczej. Mamy do czynienia ze stanem, w którym niepodległość jest zagrożona

— wskazywał.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS po Marszu Pamięci z okazji miesięcznicy smoleńskiej: Wielka zbrodnia, która miała ostatecznych wykonawców w Moskwie

Silna Polska

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że „nie ma demokratycznej i niepodległej Polski bez uczciwego państwa”.

Nie ma jej bez praworządności i bez prawa, bo dziś rządzący nie uznają prawa. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy władza wykonawcza opanowała i ustawodawczą, i sądowniczą, co jest zupełnie sprzeczne z podstawowymi zasadami. Za tym stoją nie tylko siły wewnętrzne, ale i zewnętrzne - te z Niemiec

— podkreślił.

Pytanie jest jedno - jak możemy się temu przeciwstawić. Potrzebujemy silnej Polski, dobrej władzy i dobrego rządu, a nie takiego, jaki mamy dziś. Potrzebujemy narodowej jedności polskich patriotów

— mówił.

CZYTAJ TAKŻE: Tysiące patriotów przyjedzie do Warszawy, aby wziąć udział w Marszu Niepodległości. Ciebie też nie może tam zabraknąć! WIDEO

Zwycięstwo nadejdzie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska musi być wolną ojczyzną Polaków.

Polska musi być niepodległa, wolna, musi być Ojczyzną Polaków. Młodzież musimy tak wychowywać, by wyrastali Polacy

— zaznaczył.

Wierzę, że w Polakach jest siła, wiara i to wszystko, co jest warunkiem zwycięstwa. Mam nadzieję, że nie zabraknie tych, którzy będą temu przewodzili. Wierzę, że zwycięstwo wkrótce nadejdzie

— ocenił.

CZYTAJ TAKŻE: Wstyd! Galerie zarządzane przez MKiDN zamknięte przed 11 listopada. Prof. Gliński: „Tusk zabronił świętować polską niepodległość?!”

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych