Rządzący nie powstrzymają Marszu Niepodległości. Prezydent Nawrocki: Jeżeli się nam zakazuje, to jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani

Tacy już jesteśmy jako Polacy, że jeżeli ktoś nam zakazuje wyciągać biało-czerwone flagi, czy łączyć się w poczuciu radości z naszego Święta Niepodległości, to my jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani do tego, żeby być w Warszawie i myślę, że wielu Polaków już się szykuje do Marszu Niepodległości, ale także do tych oficjalnych uroczystości” - mówił prezydent Karol Nawrocki na antenie TV Republika w przededniu Święta Niepodległości.

Prezydent Karol Nawrocki podczas rozmowy odniósł się do niechęci rządzących do Marszu Niepodległości.

W ostatnim czasie obserwujemy liczne wzbudzające ogromne kontrowersje działania rządzących, które utrudniają możliwość udziału w marszu takie jak zakaz środków pirotechnicznych i zapowiadane w związku z tym kontrole, a także rozpoczęty akurat tuż przed świętem remont Dworca Centralnego.

Trudno jest mi ocenić to dzisiaj, ale wiem, do czego dochodziło w poprzednich latach na Marszu Niepodległości, gdy rządziła partia, która niekoniecznie czuła się przywiązana do tego marszu

— wskazał prezydent.

Mieliśmy do czynienia i z prowokacjami i z pewnymi rzeczami, które nie licują z powagą Święta Niepodległości. Myślę, że to nie jest przypadek

— dodał.

Dobra wiadomość

Karol Nawrocki zwrócił jednak przy tym uwagę, że ma też dobrą wiadomość.

Jesteśmy narodem bardzo przekornym i gdy dochodzi do tego typu sytuacji, że ktoś na siłę próbuje udowodnić, że nie można przyjechać do Warszawy, to wiem, że tysiące Polaków wsiadają w swoje samochody i zmierzają do Warszawy

— podkreślił.

Tacy już jesteśmy jako Polacy, że jeżeli ktoś nam zakazuje wyciągać biało-czerwone flagi, czy łączyć się w poczuciu radości z naszego Święta Niepodległości, to my jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani do tego, żeby być w Warszawie i myślę, że wielu Polaków już się szykuje do Marszu Niepodległości, ale także do tych oficjalnych uroczystości

— dodał.

