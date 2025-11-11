Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odgraża się „kolegom” byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobry po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące jego kontaktów ze znanym rosyjskim agentem Pawłem Rubcowem, który swego czasu mocno współpracował ze środowiskami lewicowo-liberalnymi w Polsce.
Internet się rozgrzał. Widzę, że chłopcy, koledzy Ziobry się wystraszyli i teraz obrzucają błotem. Mówią, że miałem kontakty z jakimś Rubcowem. Pudło panowie, ale wyjdą wasze szwindelki, te duże i małe
— straszył.
To Zbyszek podaje sobie ręce z Orbanem, najbliższym człowiekiem Putina w Europie. Sami to oceńcie. Robimy robotę i do przodu
— mówił.
Żurek i Rubcow
Przypominamy, że w mediach społecznościowych pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące tego, że Paweł Rubcow, rosyjski szpieg, który w Polsce występował w roli hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzalesa, mógł mieć w przeszłości kontakty z obecnym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.
Nasz News: Jak ustaliliśmy, w telefonie rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa znajdował się kontakt do obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a także korespondencja prowadzona za pośrednictwem komunikatorów. Zdaniem naszych informatorów z ABW atmosfera w ministerstwie po dzisiejszych publikacjach gęstnieje z każdą godziną. W kuluarach mówi się o „bliskich konsultacjach” i „niespodziewanych powiązaniach”, których ujawnienie mogłoby zachwiać dalszą przyszłością ministra Żurka
— wskazał w mediach społecznościowych „Jack Strong”, internauta znany z publikowania nieoficjalnych informacji.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek kontaktował się z Rubcowem? Padają pytania w sieci. Szefowa KRS: „To powinno być porządnie zbadane”
