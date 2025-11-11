Wideo

Żurek odgraża się ws. Rubcowa. "Koledzy Ziobry się wystraszyli"; "Pudło panowie"; "To Zbyszek podaje sobie ręce z Orbanem"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odgrażał się "kolegom" byłego szefa MS Zbigniew Ziobry.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odgraża się „kolegom” byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobry po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące jego kontaktów ze znanym rosyjskim agentem Pawłem Rubcowem, który swego czasu mocno współpracował ze środowiskami lewicowo-liberalnymi w Polsce.

Internet się rozgrzał. Widzę, że chłopcy, koledzy Ziobry się wystraszyli i teraz obrzucają błotem. Mówią, że miałem kontakty z jakimś Rubcowem. Pudło panowie, ale wyjdą wasze szwindelki, te duże i małe

— straszył.

To Zbyszek podaje sobie ręce z Orbanem, najbliższym człowiekiem Putina w Europie. Sami to oceńcie. Robimy robotę i do przodu

— mówił.

Żurek i Rubcow

Przypominamy, że w mediach społecznościowych pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące tego, że Paweł Rubcow, rosyjski szpieg, który w Polsce występował w roli hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzalesa, mógł mieć w przeszłości kontakty z obecnym ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

Nasz News: Jak ustaliliśmy, w telefonie rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa znajdował się kontakt do obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a także korespondencja prowadzona za pośrednictwem komunikatorów. Zdaniem naszych informatorów z ABW atmosfera w ministerstwie po dzisiejszych publikacjach gęstnieje z każdą godziną. W kuluarach mówi się o „bliskich konsultacjach” i „niespodziewanych powiązaniach”, których ujawnienie mogłoby zachwiać dalszą przyszłością ministra Żurka

— wskazał w mediach społecznościowych „Jack Strong”, internauta znany z publikowania nieoficjalnych informacji.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek kontaktował się z Rubcowem? Padają pytania w sieci. Szefowa KRS: „To powinno być porządnie zbadane”

as/X

