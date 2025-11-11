Narodowy Bank Polski w komunikacie odniósł się do informacji portalu Radia Zet, który rozpisywał się o rzekomym buncie w zarządzie banku centralnego przeciwko prezesowi Adamowi Glapińskiemu. „Jest to dezinformacja w czystej postaci, a najlepszym tego dowodem są absurdalne nagłówki kreowane w mediach na bazie tego artykułu” - wskazano.
Portal Radia Zet przedstawił rewelacje według których część zarządu Narodowego Banku Polskiego sprzeciwiła się prezesowi Adamowi Glapińskiemu.
To pierwsze tak duże pęknięcie w NBP. Powodem buntu była treść opinii do projektu budżetu państwa. Prezes Glapiński w ostatniej chwili zdjął z obiegu głosowanie zarządu, które prawdopodobnie by przegrał
— wskazało Radio Zet.
Zdecydowana reakcja
Doniesienia te zdementował sam Narodowy Bank Polski.
Rzecznik prasowy NBP w nawiązaniu do dzisiejszej (10.11.2025 r.) informacji Radia Zet: Zarząd NBP to obecnie 9 osób, które działają i głosują kolegialnie. Dyskusje w tym gronie, nanoszenie poprawek, a więc współpraca przed przyjęciem ostatecznej wersji uchwały jest czymś naturalnym. W zakresie omawianej w artykule Radia Zet uchwały, należy podkreślić, że została ona przyjęta przez Zarząd NBP, jednak to Rada Polityki Pieniężnej decyduje o finalnej treści, przyjmując ją na posiedzeniu
— napisano.
Współpraca z Ministerstwem Finansów jest częścią ustawowych obowiązków NBP w różnych obszarach, a to oznacza kontakty robocze i oficjalne na różnych szczeblach. Z tego powodu opisywanie technicznych tematów pracy NBP przez dziennikarza Radia Zet, niezaznajomionego ze sprawami bankowości centralnej, nie ma sensu i musi zostać potraktowane jako nastawione wyłącznie na sensację oraz dezinformację. Tym bardziej zastanawia cytowanie takich doniesień stale przez te same media
— dodano.
Manipulacyjne intencje potwierdza również bazowanie kolejny już raz przez dziennikarza na przeciekach jednej osoby, negatywnie nastawionej do NBP, oraz cytowanie z nazwiska wyłącznie osoby z wiadomymi poglądami
— wskazano.
Ponieważ kolejny news w Radiu Zet wygląda na początek owocnej współpracy z „dobrze poinformowanym” kontaktem w banku, proponuję, by cytować ów „kontakt” z nazwiska, co pozwoli opinii publicznej dokładniej zrozumieć intencje wywoływania sensacji i dezinformacji w mediach. Skoro dziennikarz Radia Zet przyznaje, że dysponuje roboczymi materiałami z prac Zarządu NBP, powinien się zastanowić, czy przekazywanie ich do mediów i wskazywanie narracji przez osobę z banku jest moralnie dopuszczalne oraz czy publikowanie takich artykułów nie wprowadza odbiorców w błąd. Według mnie jest to dezinformacja w czystej postaci, a najlepszym tego dowodem są absurdalne nagłówki kreowane w mediach na bazie tego artykułu
— podsumowano.
Stanowisko rzecznika NBP piastuje Maciej Antes.
CZYTAJ TAKŻE:
— Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję. Stopy procentowe w dół! Obniżki wejdą w życie od jutra. To piąta obniżka w tym roku
— Złoto NBP ma być składowane w trzech częściach - w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. Glapiński: Będę cisnął, żeby jedna trzecia była u nas
— NBP inwestuje w aktywa. Na koniec października rezerwy wyniosły już 228 mld euro! „Kryterium bezpieczeństwa i płynności”
as/Radio Zet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745424-radio-zet-uderza-w-glapinskiego-nbp-dezinformacja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.