Samozachwyt premiera, którego rząd przeprowadza regularny proces rozkładu państwa, może świadczyć o dwóch rzeczach: kompletnej utracie politycznej świadomości albo o świadomym działaniu wymierzonym w polską rację stanu. Tertium non datur. Desperacja polityczna, zaślepionego chęcią zemsty, obozu rządzącego przekracza najwyższe poziomy dopuszczalności i otwiera szerokie pole do działania dla obcych agentur.
„Polska nigdy nie była tak bogata i stabilna”
Dług publiczny rośnie o miliard złotych dziennie, NFZ bankrutuje, szpitale odwołują leczenie nawet onkologicznych pacjentów, zagraniczne firmy wynoszą się z Polski, przedsiębiorstwa zwalniają pracowników, Polacy ratują się kredytami, a Donald Tusk ze spokojem obwieszcza w „Gazecie Wyborczej”, że „Polska przeżywa złoty okres”, „stała się dwudziestą gospodarką świata”, a „nasz kraj nigdy nie był tak bogaty”.
Jeszcze bardziej absurdalnie brzmi zapewnienie, że „nasz kraj nigdy nie był tak stabilny”. Bo czego, jak czego, ale stabilizacji Polsce brakuje zawsze, gdy rządzi Platforma Obywatelska. Tym razem widać to szczególnie mocno. Donald Tusk, zachęcony podpowiedziami Klausa Bachmanna, bezwzględnie „używa całej siły państwa policyjnego przeciwko PiS i prezydentowi”. W rozmowie z „Wyborczą” używa słowa „siła” kilkadziesiąt razy. Otwarcie przyznaje, że wybrał Żurka, ponieważ Bodnar „był o wiele bardziej powściągliwy i stawiał raczej na zmiany systemowe”. „Sięgnąłem po człowieka z innym temperamentem, który będzie szedł w ramach prawa, ale krótszymi ścieżkami”. Ów wyzbyty wszelkich granic „człowiek z temperamentem”, który jeszcze niedawno pozywał Polskę na milion zł odszkodowania za to, że czuł się prześladowany przez rząd PiS, dziś posiada wszelkie narzędzia odwetowe. Jest do tego ochoczo zagrzewany przez partyjnych kolegów, dla których główną treścią programu wyborczego jest „rozliczenie” polityków Zjednoczonej Prawicy, a „główną ideą myśli politycznej, hasło je..ć PiS”. Nawet minister finansów i gospodarki, który dawno stracił panowanie nad budżetem, upatruje sensu swojej misji politycznej w posadzeniu Zbigniewa Ziobry w areszcie.
Chore! Tak jawnie usankcjonowanej patologii nie mieliśmy od czasów komunistycznego reżimu. Donald Tusk przyznaje wprost, że „władza i polityka są domeną siły. Jeśli polityk chce naprawdę coś zmienić, musi egzekwować własną wolę”.
Niebezpieczna gra służbami
I pewnie właśnie z tego wynika ostatni – piekielnie niebezpieczny dla Polski - atak na prezydenta. W swojej oszalałej walce, Tusk oświadczył że prezydent nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Tym samym ujawnił, jak liczna jest grupa ludzi, mająca awansować w służbach. Fakt ten poprzedziło inne znaczące wydarzenie. Premier kraju przyfrontowego postanowił odciąć prezydenta od dostępu do kluczowych dla bezpieczeństwa państwa informacji, o czym Karol Nawrocki poinformował na X:
Pan premier w swoim stylu skłamał i nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób po raz kolejny premier wykorzystał służby specjalne w walce politycznej. W czasie, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, zdecydował, że prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych, ma być pozbawiony dostępu do najważniejszych informacji o bezpieczeństwie państwa.
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb specjalnych. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski, miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich. Tak się jednak nie stało, bo pomylono interes państwa z interesem partyjnym.
Na to nie może być i nie będzie mojej zgody. Pan premier Tusk musi zrozumieć, że nie jest królem, ale szefem rządu. A to oznacza obowiązek współpracy z prezydentem wybranym przez Polaków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa państwa. Wykorzystywanie służb specjalnych dla chwilowej sławy w mediach społecznościowych jest skrajnie nieodpowiedzialne i nieakceptowalne. Żołnierze i funkcjonariusze nie mogą być zakładnikami cynicznych rozgrywek premiera. Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia
Zdaniem posła Arkadiusza Jabłońskiego, premier dopuścił się tym samym przestępstwa ujawnienia informacji, która podlega ustawie o ochronie informacji niejawnych. Uważa także, że Tusk przykrył tym samym inne przestępstwo: przekroczenie uprawnień, jeśli zakazał szefom służb spotkań z prezydentem.
Teoria siły Tuska
Szef rządu twierdzi w rozmowie z „Wyborczą”, że wartością nadrzędną dla zwolenników obozu prawicowego jest siła i dlatego jego ambicją jest przekonanie do tej siły demokratów:
Słuszność, wyższe wartości nic nie znaczą w polityce, jeśli nie stoi za nimi siła, nie mają silnych obrońców gotowych o nie walczyć. To jest dzisiaj kluczowe wyzwanie dla wszystkich demokratów. Oni muszą wreszcie zrozumieć, że gdy przychodzi ten moment makiaweliczny, i to taki o wymiarze globalnym, trzeba sobie powiedzieć: jeśli dzisiaj siła decyduje, to ty też musisz być silny. Czy stoisz naprzeciw agresji rosyjskiej, czy para-agresji białoruskiej, naprzeciw Brauna czy Kaczyńskiego, bądź silny.
Koalicja 13 grudnia wie, że nie może z tego kursu zboczyć. Im bardziej się chwieje, tym mocniej manifestuje siłę. Nie ma w tym ani odpowiedzialności, ani troski o bezpieczeństwo państwa, ani tym bardziej głębokiej refleksji nad skutkami tych bezmyślnych działań. Łatwo w tej atmosferze podrzucać z zewnątrz najbardziej destrukcyjne dla państwa rozwiązania. Przyjmą je wszystkie. Byle celnie uderzały w PiS i prezydenta. Dla obcych agentur to sytuacja wręcz wymarzona.
CZYTAJ TAKŻE:
— Marzena Nykiel: Za Tuska kłamstwa chodzą stadami! Wojna rządu z prezydentem wymyka się spod kontroli. Kompromituje Polskę i zagraża bezpieczeństwu
— Orwell wymyślił państwo Tuska. Im więcej krzyczą o wolności, tym radykalniej cenzurują. Szokująca ustawa o ograniczeniu słowa w sieci
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745420-chaos-i-pokaz-sily-niebezpieczna-gra-tuska-z-prezydentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.