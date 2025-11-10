Dariusz Barski, legalny Prokurator Krajowy, został zaproszony przez Kancelarię Prezydenta na oficjalne obchody Święta Niepodległości. Poinformowało o tym na platformie X Stowarzyszenie Ad Vocem.
11 listopada w całym kraju odbędą się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe. Na uroczystości, które odbędą się w sercu Warszawy został zaproszony Dariusz Barski, legalny prokurator krajowy.
Przypomnijmy, że ówczesny Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar próbował usunąć ze stanowiska prok. Dariusza Barskiego w styczniu zeszłego roku. Wręczył mu wówczas pismo, w którym stwierdzał, że przywrócenie prok. Barskiego do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego PG Zbigniewa Ziobrę miało „nie wywołać skutków prawnych”. W porozumieniu z Bodnarem premier Donald Tusk, bez uzyskania wymaganej prawem zgody prezydenta, wskazał prok. Jacka Bilewicza jako kolejnego PK. Wbrew prawu, zorganizowano później „konkurs” na stanowisko Prokuratora Krajowego - prawo o prokuraturze nie zna takiej procedury. W drugiej połowie lutego Bodnar i Tusk kolejny raz ignorując prezydenta Andrzeja Dudę oraz sytuację prawną prok. Dariusza Barskiego, wskazali prok. Dariusza Korneluka jako nowego Prokuratora Krajowego.
Pytanie o wykładnię przepisów, na mocy których prok. Barski został w 2022 r. przywrócony ze stanu spoczynku - a co za tym idzie o jego ówczesny status prawny jako prokuratora krajowego - gdański sąd zadał przy okazji rozpatrywania zażalenie na decyzję prokuratorskiej asesor z czerwca 2023 r. umarzającej dochodzenie w sprawie uchylania się od płacenia alimentów. Problem w tym, że - jak zwracał uwagę ten sąd - asesor, która postanowiła o umorzeniu sprawy, została powołana przez Barskiego jako prokuratora krajowego, działającego z upoważnienia prokuratora generalnego.
Głos Sądu Najwyższego
We wrześniu 2024 roku Izba Karna Sądu Najwyższego uznała, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne.
Uchwałę podjął skład trzech sędziów Izby Karnej SN, przewodniczył mu prezes tej Izby Zbigniew Kapiński. Ponadto w składzie byli sędziowie Marek Siwek i Igor Zgoliński. Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytanie skierowane do SN w marcu br. przez gdański sąd rejonowy.
CZYTAJ WIĘCEJ: Sąd Najwyższy orzekł. Dariusz Barski Prokuratorem Krajowym! Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie prawnie skuteczne
