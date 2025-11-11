Szymon Hołownia ustępuje z funkcji marszałka Sejmu, zadeklarował też, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Już wystartowała walka o objęcie przywództwa nad partią po Hołowni, do której na razie oficjalnie stanęli Joanna Mucha i Ryszard Petru. Ten ostatni ostatnio silnie promuje swoją kandydaturę, co pokazuje chociażby niedawno wrzucone do sieci nagranie.
Nasza partia, żeby przetrwać, musi przejść z etapu wodzowskiego na demokratyczny, czyli taki, w którym dużo więcej spraw się uzgadnia i uwzględnia różne wrażliwości
— powiedział na wspomnianym nagraniu zamieszczonym na platformie X Ryszard Petru.
„Negocjacje to podstawa sukcesu”
Przeszkody są zawsze. Jest trudno? Tak, jest trudno. W każdym biznesie negocjacje to podstawa sukcesu. Tak samo jak umiejętność podnoszenia się z kryzysu, ale nic nie wzmacnia i nie uczy tyle, co wspólne przekucie trudności w zwycięstwo
— dodał były szef Nowoczesnej. Warto wspomnieć przy tym, że pierwszy poważny projekt polityczny Ryszarda Petru - Nowoczesna - niedawno przestał już formalnie istnieć, chociaż od dłuższego czasu istniała tylko teoretycznie, w rzeczywistości będąc zmarginalizowaną przystawką Platformy Obywatelskiej.
Czy Ryszard Petru jest w stanie doprowadzić do tego, by Polska 2050, której wyniki sondażowe są ostatnio fatalne, nie zniknęła ze sceny politycznej tak samo jak Nowoczesna?
