Poseł Marcin Józefaciuk, który w ubiegłym tygodniu zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, na antenie Telewizji wPolsce24 mówił m.in. o swoich planach na przyszłość.
Czy Marcin Józefaciuk może znaleźć się w innej partii? Poseł tego nie wykluczył. Możliwe jednak, że po kadencji wróci do zawodu nauczyciela.
W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo wiele się zmieniło, również jeśli chodzi o układ w Sejmie, o nowe twory i na pewno zmieni się przez najbliższe dwa lata. Ja jestem, zawsze to podkreślam, przede wszystkim nauczycielem, mam gdzie wracać, mam szkołę, z której się wywodzę, swoich uczniów
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Józefaciuk.
Jeżeli chodzi o polityczne rzeczy, (…) mam zamiar współpracować tak jak robię do tej pory czy z posłami opozycji, czy koalicji rządzącej w różnych zespołach parlamentarnych, bo takie jest moje zadanie na tę chwilę
— dodał.
tkwl/Telewizja wPolsce24
