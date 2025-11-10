TYLKO U NAS

Poseł Marcin Józefaciuk, który w ubiegłym tygodniu zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej, na antenie Telewizji wPolsce24 mówił m.in. o swoich planach na przyszłość.

Czy Marcin Józefaciuk może znaleźć się w innej partii? Poseł tego nie wykluczył. Możliwe jednak, że po kadencji wróci do zawodu nauczyciela.

W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo wiele się zmieniło, również jeśli chodzi o układ w Sejmie, o nowe twory i na pewno zmieni się przez najbliższe dwa lata. Ja jestem, zawsze to podkreślam, przede wszystkim nauczycielem, mam gdzie wracać, mam szkołę, z której się wywodzę, swoich uczniów

— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Józefaciuk.

Jeżeli chodzi o polityczne rzeczy, (…) mam zamiar współpracować tak jak robię do tej pory czy z posłami opozycji, czy koalicji rządzącej w różnych zespołach parlamentarnych, bo takie jest moje zadanie na tę chwilę

— dodał.

