Lider PiS w swoim wpisie odniósł się do wcześniejszego wpisu opublikowanego na tej samej platformie przez Zbigniewa Ziobro. / autor: Fratria

To moralny i polityczny upadek tej władzy!” - napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Lider PiS w swoim wpisie odniósł się do wcześniejszego wpisu opublikowanego na tej samej platformie przez Zbigniewa Ziobro. Były minister sprawiedliwości oskarżył w nim Donalda Tuska o „sądową ustawkę”. Prezes Kaczyński w swoim wpisie zwraca uwagę na trudną sytuację w wielu dziedzinach, co „igrzyskami”, czyli próbą aresztowania Zbigniewa Ziobry, chce przykryć Tusk.

NFZ bankrutuje, pacjenci są odsyłani z kwitkiem, a uśmiechnięty premier z popcornem organizuje igrzyska, wskazując palcem na usłużnych sędziów. To moralny i polityczny upadek tej władzy!

— napisał prezes Kaczyński.

