„To moralny i polityczny upadek tej władzy!” - napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Lider PiS w swoim wpisie odniósł się do wcześniejszego wpisu opublikowanego na tej samej platformie przez Zbigniewa Ziobro. Były minister sprawiedliwości oskarżył w nim Donalda Tuska o „sądową ustawkę”. Prezes Kaczyński w swoim wpisie zwraca uwagę na trudną sytuację w wielu dziedzinach, co „igrzyskami”, czyli próbą aresztowania Zbigniewa Ziobry, chce przykryć Tusk.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ziobro oskarża Tuska o „ustawkę sądową”: Decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony „dyżurny” sędzia. Wszystko z Żurkiem ukartowali
NFZ bankrutuje, pacjenci są odsyłani z kwitkiem, a uśmiechnięty premier z popcornem organizuje igrzyska, wskazując palcem na usłużnych sędziów. To moralny i polityczny upadek tej władzy!
— napisał prezes Kaczyński.
