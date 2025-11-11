„To, co zrobił Donald Tusk, jest karygodne i powinno spotkać się z odpowiednią reakcją organów ścigania” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X, odnosząc się do premiera, który chcąc uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego, ujawnił liczbę funkcjonariuszy służb, mających otrzymać nominacje oficerskie. Poseł PiS złożył interpelację w tej sprawie.
7 listopada Donald Tusk postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego. W opublikowanym nagraniu, w mediach społecznościowych, premier zarzucił głowie państwa, że zablokował nominacje oficerskie I stopnia dla 136 osób ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent Nawrocki odpowiedział zarzucając Tuskowi, że blokuje dialog pomiędzy Pałacem Prezydenckim a służbami.
Leśkiewicz: Premier podał niejawne informacje
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się do tej sytuacji podczas rozmów z mediami. Prezydencki minister wprost stwierdził, że „Tusk postawił na szali honor tych młodych funkcjonariuszy, próbując rozgrywać politycznie pana prezydenta. Niestety panu premierowi się to nie udało”. Dodał, iż „decyzja jest po stronie pana premiera Donalda Tuska, jak rozwiąże ten problem. Sam go wywołał, więc teraz powinien ten problem rozwiązać, kontaktując się z panem prezydentem”.
Leśkiewicz zwrócił również uwagę na fakt, że „pan premier ujawnił liczbę nazwisk funkcjonariuszy, którzy będą nominowani na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. Takich informacji nie wolno ujawniać, bo są one niejawne”.
Dobrzyński poucza Leśkiewicza
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński postanowił, że pouczy swojego kolegę po fachu.
Panie rzeczniku Rafale Leśkiewiczu wygląda, że tonący brzytwy się chwyta. Mam wrażenie, że Pana tournée po mediach to szerzenie dezinformacji i kolejne okłamywanie Polaków. Tajne są dane osobowe funkcjonariuszy, a ogólna liczba nominowanych na pierwszy stopień oficerski jest jawna - życzliwie podpowiadam. Nie bawcie się funkcjonariuszami, przeproście ich i w końcu dajcie prezydentowi do podpisu te wnioski!
— skomentował za pomocą X.
Jabłoński: „To, co zrobił Donald Tusk jest karygodne”
Do sprawy, za pośrednictwem platformy X, odniósł się także poseł PiS Paweł Jabłoński.
Donald Tusk ujawniając informację o liczbie funkcjonariuszy ABW i AW, którzy mają otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski mógł popełnić przestępstwo z art. 265 § 1 k.k. – ujawnienie lub wykorzystanie informacji o klauzuli „tajne”.
— napisał.
Zrobił to wyłącznie w celu politycznym – po to by zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego
— dodał.
Polityk poinformował, że nie ma zamiaru zostawić tej sprawy, dlatego podjął konkretne działania.
To nie może pozostać bez konsekwencji. Dlatego zwróciłem się dziś z interpelacją w tej sprawie – w której zawarłem również wniosek o wszczęcie śledztwa. To, co zrobił Donald Tusk jest karygodne i powinno spotkać się z odpowiednią reakcją organów ścigania
— zaznaczył.
Rzecznik Leśkiewicz stwierdził, że Tusk specjalnie wywołał konflikt o nominacje, żeby przykryć prezydencki projekt ws. mrożenia cen energii. Prezydent Nawrocki w przeciwieństwie do Tuska spełnia swoje obietnice wyborcze…
— TYLKO U NAS. Sprawa promocji oficerskich. Arkadiusz Puławski z BBN: Donald Tusk wszystko ubiera w fałszywą narrację
— Cenckiewicz odpowiada Czarzastemu ws. Wojska Polskiego. „Proszę nie obrażać Pana Prezydenta Karola Nawrockiego”; „Precz z komuną!”
— Żałosne! Tusk chce od prezydenta… przeprosin. Leśkiewicz: Nie dziwi irytacja premiera. Coś te ostatnie kuchenne rewolucje Panu nie służą
