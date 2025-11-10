Departamenty, które zostały utworzone przez Mariana Banasia tuż przed jego odejściem z Najwyższej Izby Kontroli, zostaną zlikwidowane. „Nowy statut zlikwiduje dyrektorskie fuchy ludzi Mariana Banasia. Wszystkie kierownicze stanowiska ponownie obejmą konkursy” - ustaliła „Rzeczpospolita”.
„Rz” przypomina, że Banaś przed odejściem z NIK, „urządzał pozorowane konkursy” na objęcie departamentów, które miały wpaść w ręce ludzi z nim powiązanych. Dziennik pisał, że celem Banasia było „zabetonowanie” Izby i zagwarantowanie swoim ludziom nieusuwalność ze stanowisk przez kolejne pięć lat.
Konkursy Banasia – jak pisaliśmy – były fikcją. Startowali w nich bowiem na stanowiska dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki (oraz zastępcy – również spoza konkursów, jakie w NIK są ustawowym obowiązkiem), a w komisjach konkursowych zasiadali wyłącznie zaufani – sam prezes Banaś, wiceprezes i jego były wieloletni asystent Michał Jędrzejczyk oraz dyrektor generalny Jarosław Melnarowicz (sprowadzony do Izby z banku przez syna Banasia – Jakuba)
— pisze „Rz”.
„Ciemności mordoru banasiowego”
Dziennik informuje, że patologię wprowadzoną przez Banasia chce ukrócić nowy prezes Izby Mariusz Haładyj, który zdążył już zdymisjonować ludzi poprzedniego prezesa NIK. Zmiany, które mają nadejść chwalą także politycy opozycji.
Moja ocena jest bardzo pozytywna, i liczę, że jest to zapowiedź wyprowadzania Najwyższej Izby Kontroli z „ciemności mordoru banasiowego”, na tory działań Izby, do których została konstytucyjnie powołana i umocowana
— powiedział poseł PiS Krzysztof Sobolewski.
Marina Banaś, choć nie jest już prezesem NIK, to zamierza bronić swojej spuścizny. Na platformie X poinformował, że skierował w tej sprawie list do premiera Donalda Tuska.
Dziś skierowałem list otwarty do Premiera RP w obronie niezależności NIK. W ekspresowym tempie przygotowano zmianę statutu, likwidację 14 departamentów i ograniczenie działania delegatur. Wszystkie te ruchy zmierzają do zablokowania ostatniej niezależnej instytucji, jaką jest NIK
— napisał na portalu X Banaś.
kk/”Rz”/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745394-nowy-prezes-nik-sprzata-po-banasiu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.