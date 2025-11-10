Już jutro Narodowe Święto Niepodległości i związany z tym wpisujący się już w polską tradycję coroczny Marsz Niepodległości, który przejdzie ulicami stolicy. W tym roku w Marsz wezmą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do udziału w Marsz na platformie X zachęca szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Jest taki jeden dzień szczególny w całym roku, to jest 11 listopada, święto niepodległości Polski. Wtedy milkną wszystkie partyjne swary i konflikty między nami, a łączy nas biało-czerwona flaga i to, że wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy z Polakami
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na profilu BBN-u na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.
Zaproszenie na Marsz
Marsz Niepodległości podkreśla tę wspólnotę. Marsz Niepodległości podkreśla to, że jesteśmy dumni z bycia Polakami. Zapraszam wszystkich na Marsz 11 listopada, zapraszam wszystkich do spotkania przy Rondzie Dmowskiego o godz. 14
— dodał szef BBN.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745390-prof-cenckiewicz-zaprasza-na-marsz-niepodleglosci
