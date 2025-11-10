WIDEO

Prof. Sławomir Cenckiewicz zaprasza na Marsz Niepodległości! "Podkreśla wspólnotę i to, że jesteśmy dumni z bycia Polakami"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Już jutro Narodowe Święto Niepodległości i związany z tym wpisujący się już w polską tradycję coroczny Marsz Niepodległości, który przejdzie ulicami stolicy. W tym roku w Marsz wezmą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do udziału w Marsz na platformie X zachęca szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Jest taki jeden dzień szczególny w całym roku, to jest 11 listopada, święto niepodległości Polski. Wtedy milkną wszystkie partyjne swary i konflikty między nami, a łączy nas biało-czerwona flaga i to, że wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy z Polakami

— powiedział w nagraniu zamieszczonym na profilu BBN-u na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.

Zaproszenie na Marsz

Marsz Niepodległości podkreśla tę wspólnotę. Marsz Niepodległości podkreśla to, że jesteśmy dumni z bycia Polakami. Zapraszam wszystkich na Marsz 11 listopada, zapraszam wszystkich do spotkania przy Rondzie Dmowskiego o godz. 14

— dodał szef BBN.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości! „Pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami”

Jarosław Kaczyński weźmie udział w Marszu Niepodległości! Błaszczak: To nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych