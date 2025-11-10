Polska demokratyczna i praworządna, silna swoją gospodarką i armią - napisał na portalu X premier Donald Tusk, nawiązując do zbliżającego się Święta Niepodległości. Jak dodał, Polska dumna i bezpieczna - to jest dzisiaj nasza niepodległość. Tak się składa, że słowa te idealnie pasują do rządów Zjednoczonej Prawicy, a nie rządów koalicji Tuska, które z dnia na dzień pogrążają Polskę jeszcze bardziej. „Pańki rząd pcha Polskę w kierunku całkowitego uzależnienia od Brukseli czytaj Berlina. Na szczęście już niedługo tego bezprawia” - napisał jeden z użytkowników platformy X.
Premier nawiązał do Polski, która jest zakorzeniona w Europie i zachodniej cywilizacji, która jest solidarna z Ukrainą w jej walce z rosyjską agresją.
Polska dumna i bezpieczna - to jest dzisiaj nasza NIEPODLEGŁOŚĆ
— oświadczył Tusk.
Polska demokratyczna i praworządna, silna swoją gospodarką i armią
— dodał.
„Mamy najmniej suwerenności od lat”
Pod wpisem Tuska pojawiło się sporo komentarzy, których autorzy zwracają uwagę, że dzisiejsza Polska jest zaprzeczeniem tego, o czym napisał premier.
Nie, Niepodległość to pochodna suwerenności, a Pan jest uwiązany różnymi układami z Brukselą i Berlinem. Mamy najmniej suwerenności od lat.
— oceniła Magda Trzaskowska.
Nie, to nie jest niepodległość. Niepodległość to nie jest kłanianie się w pas Berlinowi. Niepodległość to nie jest skakanie przed Ukraińcami. Niepodległość to nie jest wycofywanie kontrasygnaty i Niepodległością też nie jest zadłużanie państwa w tempie miliarda złotych dziennie
— podkreślił Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Demokracja i praworządność nie polegają na omijaniu drogi ustawowej, siłowym przejmowaniu radia, telewizji, sądów i prokuratury, ani taniej propagandzie oraz wykorzystywaniu państwa w wyborach prezydenckich
— napisał z kolei inny z polityków Konfederacji Bartosz Bocheńczak.
Polska w której premier cofa kontrasygnatę, bezprawnie przejmuje Prokuraturę Krajową, wyłącza sygnał TVP i przejmuje TVP przy pomocy prywatnej firmy ochroniarskiej, łamie orzeczenie PKW o wypłacie subwencji partii opozycyjnej to nawet koło praworządności i demokracji nie stała
— zaznaczył jeden z użytkowników platformy X.
Pańki rząd pcha Polskę w kierunku całkowitego uzależnienia od Brukseli czytaj Berlina. Na szczęście już niedługo tego bezprawia
— napisał Dariusz Rybakowski.
Polska demokratyczna to nie taka w której prawa ręka premiera od brudnych interesów kontestuje wyniki wyborów. Polska praworządna to nie taka w której minister sprawiedliwości wprowadza rozporządzenia niezgodne z ustawami
— napisał Piotr Obrębski.
