W TVP Info w likwidacji wyemitowano wczoraj skandaliczny, propagandowy materiał, w którym połączono temat mafii lichwiarskiej z… atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego i przypomnienia sprawy kawalerki i Jerzego Ż. „Skala obrzydliwych manipulacji, których dopuszcza się Telewizja Publiczna w likwidacji, naprawdę nawet nie zasługuje na popularyzację, tylko na zdecydowaną reakcję i potępienie. To jest najlepszy dowód na to, że ta władza uczyniła z mediów publicznych narzędzie uprawiania swojej najbrutalniejszej polityki. Widać, po co było Donaldowi Tuskowi przejęcie mediów, żeby właśnie tego typu obrzydliwości powstawały” - ocenił materiał neo-TVP Info na antenie Telewizji wPolsce24 Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

