Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skierowali do Komisji Europejskiej interpelację, w której zadają pytania dotyczące zarzutu prania brudnych pieniędzy, który ciąży na byłym Komisarzu UE ds. sprawiedliwości Didierze Reyndersie, a także na temat jego kontaktów z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską.
SKANDAL W BRUKSELI! Były Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, a prokuratura bada też jego związki z przyjacielem Putina, Olegiem Deripaską. W ostatniej interpelacji wraz z Maciejem Wąsikiem wzywamy KE, by sprawdziła czy działania Reyndersa, w tym ataki na Polskę, były inspirowane przez Rosję!
— napisał na platformie X Mariusz Kamiński, europoseł PiS.
Pytania do KE
Poniżej przedstawiamy trzy pytania do KE, które we wspomnianej interpelacji zadali europosłowie PiS.
1. Czy Komisji były znane powiązania komisarza Reyndersa z objętym sankcjami UE i USA bliskim Putinowi oligarchą Deripaską, co potwierdził raport belgijskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (CTIF) z 2014 roku?
2. Czy Komisja wiedziała, iż wspomniana fundacja zasilana była przez osoby powiązane z rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi?
3. Czy Komisja zamierza przeprowadzić audyt decyzji i działań Reyndersa, w tym tych, które dotyczyły Polski stanowiącej główną przeszkodę dla imperialistycznej Rosji i będącej celem niesprawiedliwych ataków ze strony Reyndersa, w celu sprawdzenia, czy jego działania inspirowane były przez Moskwę?
CZYTAJ TAKŻE:
— A tyle mówił o praworządności w Polsce… Reynders podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy. Wymowny komentarz Morawieckiego
— Burza w sieci po doniesieniach nt. Reyndersa! Szydło: Kiedy pouczał rząd PiS o ‘praworządności’, przelewał pod stołem lewe pieniądze
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745377-kaminski-i-wasik-pytaja-ke-o-skandal-z-reyndersem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.