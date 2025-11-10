Kamiński i Wąsik pytają KE o skandal z Reyndersem! W przeszłości atakował Polskę. "Czy jego działania inspirowane były przez Moskwę?"

Europosłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skierowali do Komisji Europejskiej interpelację, w której zadają pytania dotyczące zarzutu prania brudnych pieniędzy, który ciąży na byłym Komisarzu UE ds. sprawiedliwości Didierze Reyndersie, a także na temat jego kontaktów z rosyjskim oligarchą Olegiem Deripaską.

— napisał na platformie X Mariusz Kamiński, europoseł PiS.

Pytania do KE

Poniżej przedstawiamy trzy pytania do KE, które we wspomnianej interpelacji zadali europosłowie PiS.

1. Czy Komisji były znane powiązania komisarza Reyndersa z objętym sankcjami UE i USA bliskim Putinowi oligarchą Deripaską, co potwierdził raport belgijskiego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (CTIF) z 2014 roku?

2. Czy Komisja wiedziała, iż wspomniana fundacja zasilana była przez osoby powiązane z rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi?

3. Czy Komisja zamierza przeprowadzić audyt decyzji i działań Reyndersa, w tym tych, które dotyczyły Polski stanowiącej główną przeszkodę dla imperialistycznej Rosji i będącej celem niesprawiedliwych ataków ze strony Reyndersa, w celu sprawdzenia, czy jego działania inspirowane były przez Moskwę?

tkwl/X

