„Planowali ‘spektakularny sukces’, z przekazem TVN na żywo i TVP ‘w likwidacji’. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.
Ziobro we wpisie opublikowanym na platformie X napisał, że „oskarża Donalda Tuska o (…) sądową ustawkę”. Wiceprezes PiS zwraca uwagę, że po tym, jak Sejm zagłosował za uchyleniem mu immunitetu, decyzję o jego aresztowaniu miał wydać „wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty”.
Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności - o sądową ustawkę! Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony „dyżurny” sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali
— zaznacza Ziobro.
Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli „niepasujących” im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw. To dlatego Tusk już dziesięć dni temu, z całkowitą pewnością, pisał, że trafię do aresztu. Żurek spełnił obietnicę - mogą już dowolnie ustawiać swoich „zaufanych” sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata. Planowali „spektakularny sukces”, z przekazem TVN na żywo i TVP „w likwidacji”. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!
— czytamy.
Co dalej?
Czy były minister sprawiedliwości wróci do Polski, a może pozostanie na Węgrzech? Ziobro w rozmowie z telewizją wPolsce24 zapowiedział, że „będzie podejmował decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa”.
I takie będę podejmował decyzję, które uznam, że spowodują, że Tusk okaże się tym, kim jest - złym człowiekiem, przestępcą, człowiekiem nieudolnym
— powiedział.
