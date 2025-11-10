„Stoimy po tej samej stronie przeciwko tym, którzy źle Polsce służą i źle Polsce życzą. Jest to dobry przykład budowania 11 listopada wspólnoty ludzi, którzy Polsce dobrze życzą, którzy kochają Polskę” - powiedział doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jan Józef Kasprzyk w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się jutrzejszego Marszu Niepodległości w Warszawie.
Kasprzyk został poproszony o komentarz do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego po uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Jak co miesiąc na Placu Piłsudskiego pojawili się manifestanci, których lider największej partii opozycyjnej nazwał agenturą.
To jest zupełnie niepojęte, w naszym kręgu cywilizacyjnym, w cywilizacji łacińskiej, europejskiej, w tradycji polskiej, szacunek…
