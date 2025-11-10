Sójka alarmuje ws. Funduszu Medycznego! "Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska) rozkłada go na ŁOPATKI"; "Chcą ograbić"

„Leczenie chorób rzadkich jak SMA, strategiczne szpitale onkologiczne, profilaktyka zdrowotna, innowacyjne terapie, psychiatria… To chcą ograbić” - napisała była minister zdrowia Katarzyna Sójka na portalu X, odnosząc się do pomysłu Ministerstwa Zdrowia, żeby przesunąć środki z Funduszu Medycznego do NFZ. Żeby to zrobić, potrzebna jest nowelizacja ustawy o FM, która ma dopiero powstać.

Fundusz Medyczny powstał z inicjatywy byłego prezydenta Andrzeja Dudy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - powołany na mocy ustawy z 7 października 2020 roku.

Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia w Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania

— czytamy na gov.pl.

Okazuje się, że rząd Koalicji 13 Grudnia planuje przesunąć 3,5 mld złotych z funduszu do NFZ, który znajduje się w fatalnej sytuacji. Szpitale przestają przyjmować nowych pacjentów, w tym onkologicznych. Leczenie przesuwane jest na następny rok ponieważ w kasie brakuje środków.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk ogląda „Gwiezdne wojny” i zajada popcorn, a szpitale odsyłają pacjentów z nowotworami. Do tego rachunki za prąd idą w górę

Sójka: Chcą ograbić Fundusz Medyczny

Do spawy odniosła się była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Poseł PiS opublikowała na platformie X wpis, gdzie alarmuje ws. działań ekipy Tuska.

Fundusz Medyczny (FM) - jak Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska) rozkłada go na ŁOPATKI

— napisała.

Poseł wyliczyła wcześniejsze praktyki, jakie stosowała Koalicja 13 Grudnia:

(styczeń 2025) Leszczyna zablokowała chorym 4,2 mld zł z anulowanego konkursu na onkologię

(wiosna 2025) Leszczyna zamiast przelać zgodnie z ustawą 4 mld zł na Fundusz Medyczny przelała te pieniądze na łatanie dziury w  NFZ

(sierpień 2025) nowy plan KO by ponad 1 mld zł z FM zabrać na reformę szpitali (bo z KPO jednak pieniędzy nie ma - wspaniały sukces)

⁠(listopad 2025) Platforma Obywatelska chce nowelizować USTAWĘ o Funduszu Medycznym żeby kolejne 3,5 mld zł zabrać znowu na dziurę w NFZ

No i nowelizacja Funduszu Medycznego w której próbują postawić pod ścianą Pana Prezydenta ma Platformę Obywatelską zwolnić z obowiązkowego przelania do FM tych ustawowych 4 mld zł

W sumie ograbienie Funduszu Medycznego na 8,7 mld zł.

Sójka dokonała smutnej konstatacji…

Leczenie chorób rzadkich jak SMA, strategiczne szpitale onkologiczne, profilaktyka zdrowotna, innowacyjne terapie, psychiatria… To chcą ograbić

— stwierdziła.

