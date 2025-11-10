Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Sławomir Mazurek, społeczny doradcza prezydenta Karola Nawrockiego, na platformie X przedstawia kolejne argumenty, dlaczego decyzja głowy państwa była słuszna.
Ciekawy fragment uzasadnienia do rozporządzenia wyznaczającego granice Parku Narodowego Doliny dolnej Odry i jego otuliny: W analogiczny sposób jak w przypadku obszaru Parku została określona jego otulina (§ 3 projektowanego rozporządzenia). Otulina stanowi strefę ochronną graniczącą z Parkiem i będącą ważnym obszarem zabezpieczającym Park przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka
— napisał na platformie X Sławomir Mazurek.
Otulina została poprowadzona głównie działkami będącymi międzywałem – pasem terenu leżącym od granicy rzeki do podstawy wału przeciwpowodziowego, po zewnętrznej stronie Międzyodrza. Jeżeli nie było wydzielenia takiej działki, tzn. wał razem z międzywałem stanowił jedną działkę, włączano ją do projektowanego parku narodowego. Otulina zatem nie stanowi spójnego i ciągłego obwodu Międzyodrza, lecz jest w wielu miejscach poprzerywana. Otulina w żadnym miejscu nie wchodzi na tereny, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność człowieka – poza samym Międzyodrzem
— tłumaczył Mazurek.
„Ten zapis Ustawy nic nie daje”
Czyli otuliną jest pas ziemi pomiędzy brzegiem rzeki a podstawą wału. Wszystkie wały przeciwpowodziowe są na terenie projektowanego parku i na wszelkie roboty na nich wymagana jest zgoda dyrektora i MKIŚ w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Natomiast art. 11 projektowanej Ustawy brzmi: w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W otulinie dopuszcza się realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub na jego zlecenie zadań w zakresie: utrzymywania śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę i inwestycji w tym zakresie, bezpiecznej eksploatacji urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska wodnego”
— zaznaczył społeczny doradca prezydenta.
Jakie może być realizowanie utrzymanie drogi wodnej w otulinie, która jest na brzegu rzeki? Utrzymanie drogi wodnej to przede wszystkim utrzymywanie jej głębokości na brzegu można jedynie postawić znaki nawigacyjne. W związku z tym ten zapis Ustawy nic nie daje WP i przy obecnym kształcie otuliny jest tylko teoretyczny. Chyba, że MKIŚ chciało, jak Prezydent podpisze Ustawę, przebieg otuliny zmienić i rozszerzyć na rzekę. Przebieg otuliny zgodnie z atr. 11 UOP nie musi być konsultowany z samorządami. Inwestycje utrzymaniowe w otulinie mogłyby być realizowane ale wymagana jest do tego decyzja środowiskowa i zgoda dyrektora parku
— napisał Mazurek.
I mogłyby być tylko roboty utrzymaniowe, a nie budowa nowej miedzynarodowej drogi wodnej, bo ten zapis na to nie pozwala! Takie kwiatki na koniec. Cóż szkodzi obiecać żeglugę…
— podkreślił doradca prezydenta.
