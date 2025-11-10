Szkodliwe zapisy w zawetowanej ustawie ws. Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Ważna uwaga! Mazurek wskazuje na przebieg otuliny

Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Sławomir Mazurek, społeczny doradcza prezydenta Karola Nawrockiego, na platformie X przedstawia kolejne argumenty, dlaczego decyzja głowy państwa była słuszna.

Ciekawy fragment uzasadnienia do rozporządzenia wyznaczającego granice Parku Narodowego Doliny dolnej Odry i jego otuliny: W analogiczny sposób jak w przypadku obszaru Parku została określona jego otulina (§ 3 projektowanego rozporządzenia). Otulina stanowi strefę ochronną graniczącą z Parkiem i będącą ważnym obszarem zabezpieczającym Park przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka

— napisał na platformie X Sławomir Mazurek.

Otulina została poprowadzona głównie działkami będącymi międzywałem – pasem terenu leżącym od granicy rzeki do podstawy wału przeciwpowodziowego, po zewnętrznej stronie Międzyodrza. Jeżeli nie było wydzielenia takiej działki, tzn. wał razem z międzywałem stanowił jedną działkę, włączano ją do projektowanego parku narodowego. Otulina zatem nie stanowi spójnego i ciągłego obwodu Międzyodrza, lecz jest w wielu miejscach poprzerywana. Otulina w żadnym miejscu nie wchodzi na tereny, gdzie prowadzona jest jakakolwiek działalność człowieka – poza samym Międzyodrzem

— tłumaczył Mazurek.

Ten zapis Ustawy nic nie daje”

Czyli otuliną jest pas ziemi pomiędzy brzegiem rzeki a podstawą wału. Wszystkie wały przeciwpowodziowe są na terenie projektowanego parku i na wszelkie roboty na nich wymagana jest zgoda dyrektora i MKIŚ w przypadku braku rozwiązań alternatywnych. Natomiast art. 11 projektowanej Ustawy brzmi: w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W otulinie dopuszcza się realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub na jego zlecenie zadań w zakresie: utrzymywania śródlądowych dróg wodnych w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę i inwestycji w tym zakresie, bezpiecznej eksploatacji urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska wodnego”

— zaznaczył społeczny doradca prezydenta.

Jakie może być realizowanie utrzymanie drogi wodnej w otulinie, która jest na brzegu rzeki? Utrzymanie drogi wodnej to przede wszystkim utrzymywanie jej głębokości na brzegu można jedynie postawić znaki nawigacyjne. W związku z tym ten zapis Ustawy nic nie daje WP i przy obecnym kształcie otuliny jest tylko teoretyczny. Chyba, że MKIŚ chciało, jak Prezydent podpisze Ustawę, przebieg otuliny zmienić i rozszerzyć na rzekę. Przebieg otuliny zgodnie z atr. 11 UOP nie musi być konsultowany z samorządami. Inwestycje utrzymaniowe w otulinie mogłyby być realizowane ale wymagana jest do tego decyzja środowiskowa i zgoda dyrektora parku

— napisał Mazurek.

I  mogłyby być tylko roboty utrzymaniowe, a nie budowa nowej miedzynarodowej drogi wodnej, bo ten zapis na to nie pozwala! Takie kwiatki na koniec. Cóż szkodzi obiecać żeglugę…

— podkreślił doradca prezydenta.

tkwl/X

