„Zwróćmy uwagę na koincydencję zdarzeń. Pan prezydent w piątek o godz. 12 zaprezentował projekt ustawy obniżający ceny energii o 33 proc. Godzinę później rozpętała się fala dezinformacji, mająca przykryć ten dobry projekt ustawowy, gdzie pan premier ujawnił liczbę nazwisk funkcjonariuszy, którzy będą nominowani na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz podczas rozmowy w Radiu ZET, odnosząc się do sprawy z nominacjami oficerskimi SKW i ABW, które nie zostały podpisane przez prezydenta Karola Nawrociego.
Leśkiewicz wypowiedział się na temat sprawy nominacji oficerskich SKW i ABW, których nie podpisał prezydent Karol Nawrocki.
Pan prezydent może w różnej formie prosić o informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa, a czymże innym, jak nie informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa są kwestie promocji na I stopień oficerski. To pan premier Donald Tusk postawił na szali honor tych młodych funkcjonariuszy, próbując rozgrywać politycznie pana prezydenta. Niestety panu premierowi się to nie udało
— powiedział.
Rzecznik został dopytany, czy i kiedy możemy spodziewać się podpisania nominacji.
Pan premier Donald Tusk powinien spotkać się z panem prezydentem albo szefowie służb razem z panem premierem powinni się spotkać z panem prezydentem i omówić kwestie dotyczące bezpieczeństwa i dotyczące tych awansów w służbach specjalnych
— dodał.
Następnie kontynuował:
Przecież to nie jest tak, że pan prezydent odmówił podpisania promocji na I stopień oficerski. Proszę zauważyć, że w przypadku 11 generałów Wojska Polskiego i trzech generałów podległych ministrowi spraw wewnętrznych, Policja, Straż Graniczna i Straż Pożarna, pan prezydent podpisał takie nominacje generalskie, bo tam doszło do normalnej wymiany informacji
— mówił dalej.
Rzecznik odniósł się do pytania, czy jest to publiczne zaproszenie Tuska na spotkanie z prezydentem Nawrockim.
Decyzja jest po stronie pana premiera Donalda Tuska, jak rozwiąże ten problem. Sam go wywołał, więc teraz powinien ten problem rozwiązać, kontaktując się z panem prezydentem
— odpowiedział.
Tusk ujawnił informacje niejawne
Leśkiewicz pytany, czy prezydent powinien przeprosić - tak jak to sugeruje premier - młodych funkcjonariuszy służb, powiedział, że „przede wszystkim to pan premier powinien przeprosić za wywołanie tej skandalicznej awantury od piątku”.
Zwróćmy uwagę na koincydencję zdarzeń. Pan prezydent w piątek o godz. 12 zaprezentował projekt ustawy obniżający ceny energii o 33 proc. Godzinę później rozpętała się fala dezinformacji, mająca przykryć ten dobry projekt ustawowy, gdzie pan premier ujawnił liczbę nazwisk funkcjonariuszy, którzy będą nominowani na pierwszy stopień oficerski w służbach specjalnych. Takich informacji nie wolno ujawniać, bo są one niejawne
— podkreślił rzecznik prezydenta.
Leśkiewicz ocenił także, że „rzeczą najważniejszą” jest to, że premier „zabronił szefom czterech służb specjalnych spotkania z panem prezydentem”.
A wystarczy sięgnąć do dwóch ustaw - ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego - gdzie wyraźnie jest napisane, że prezydent może w każdym momencie poprosić szefów służb o informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa
— powiedział.
Sprawa Ziobry została upolityczniona
Sejm uchylił w zeszłym tygodniu immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.
Prezydencki minister zapytany, czy prezydent powinien ułaskawić Ziobrę, zauważył, że były szef resortu sprawiedliwości nie jest osobą skazaną.
Nie postawiono mu jeszcze zarzutów
— stwierdził.
Przypomniał, że prezydent może podjąć decyzje w sprawie ewentualnego ułaskawienia dopiero wówczas, kiedy są postawione zarzuty, toczy się proces. Dopytywany, czy prezydent planuje namówienie Ziobry na powrót do Polski, rzecznik prezydenta wskazał, że to należy do decyzji samego Ziobry.
Rzecznik prezydenta wskazał, że na razie sprawa nie dotyczy bezpośrednio ewentualnych działań głowy państwa.
Chociaż pan prezydent uważa - co wyartykułował kilkukrotnie podczas licznych wypowiedzi - że próba postawienia zarzutów ministrowi Ziobrze to polityczna hucpa
— powiedział.
Jak można uważać, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, kiedy w sposób transparenty, zgodny z prawem i przepisami dysponował środkami z Funduszu Sprawiedliwości
— podkreślił Leśkiewicz.
Prezydent Nawrocki liderem prawicy
Minister odpowiedział na pytanie, czy prezydent Nawrocki jest liderem polskiej prawicy.
Zdecydowanie tak
— potwierdził.
Dopytany, czy nie jest nim prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział:
Karol Nawrocki jest liderem wszystkich środowisk patriotycznych, jest przede wszystkim prezydentem i głową państwa, zatem to naturalne, że mając poglądy konserwatywne, jest także liderem polskiej prawicy.
Sytuacja w służbie zdrowia
Leśkiewicz odniósł się również do tragicznej sytuacji w służbie zdrowia.
Sytuacja jest wyjątkowo trudna, bardzo niepokojąca dla wszystkich pacjentów. […] Bez wątpienia ta sytuacja pana prezydenta niepokoi i bez wątpienia pan prezydent będzie oczekiwał załatwienia przez rząd tej sprawy i przede wszystkim znalezienia środków na to, by pokryć zadłużenie szpitali
— powiedział.
Dodał również:
To wcale nie jest wykluczone, bo ta sytuacja jest w tej chwili dramatyczna, po niecałych dwóch latach rządzenia przez Donalda Tuska szpitale są w ruinie.
Prezydent Nawrocki na Marszu Niepodległości
Pan prezydent wielokrotnie uczestniczył w Marszu Niepodległości. W ubiegłym roku jako prezes IPN, w tym roku po raz pierwszy jako głowa państwa. Jedni wezmą udział w Marsz Niepodległości, inna zapewne przed telewizorem jedząc popcorn
— powiedział.
