„Rządy Prawa i Sprawiedliwości to był ogromny postęp dla Polski, wręcz skok cywilizacyjny” – powiedział Maciej Wąsik na antenie Telewizji wPolsce24 odpowiadając na oskarżenia ze strony premiera Donalda Tuska.
Donald Tusk udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”, w którym oskarżył Prawo i Sprawiedliwość o „doprowadzenie” do śmierci nastolatka.
Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo tak naprawdę to są obrzydliwe typy. Nie tylko kradli, łamali ludziom kariery, szkalowali, doprowadzili do tego, że chłopak – nastolatek – odebrał sobie życie
– mówił premier.
Do tych słów odniósł się europoseł PiS Maciej Wąsik w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24.
Ta wypowiedź Donalda Tuska dla „Gazety Wyborczej” jest obrzydliwa, bo niepoparta żadnymi faktami. To próba obrzydzenia Polakom Prawa i Sprawiedliwości. Ale rządy Prawa i Sprawiedliwości to był ogromny postęp dla Polski, wręcz skok cywilizacyjny, także społeczny. Pierwszy raz Polacy zauważyli, że reformy, które przeprowadza rząd spowodują, że Polacy nie muszą zaciskać pasa. To były reformy prospołeczne
– powiedział były wiceminister spraw wewnętrznych.
Dlatego tak Donald Tusk próbuje obrzydzić Polakom władzę Prawa i Sprawiedliwości. Ale myślę, że to mu się nie uda. Widzieliśmy sondaż, że Polacy w zasadzie są przekonani, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy. Też jestem wśród tych, którzy są przekonani, że PiS wróci do władzy
– dodał.
O wspomnianym sondażu informowaliśmy na łamach portalu wPolityce.pl.
Przyszłość Zbigniewa Ziobry
Maciej Wąsik pytany był też o to, jaką decyzję podejmie Zbigniew Ziobro, czy będzie starał się o azyl na Węgrzech lub w Stanach Zjednoczonych.
To decyzja Zbigniewa Ziobro. Zachowywałby się inaczej, gdyby był w pełni zdrowym człowiekiem. To człowiek odważny, pełen energii. Życzę Zbyszkowi Ziobro dużo zdrowia i mam nadzieję, że będzie mógł tu wrócić i bronić swojego imienia, a także pokazać Polakom, że to nie on jest winny, ale to środowisko, które go oskarża i miało ogromne kłopoty z prawem
– powiedział Wąsik.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do działań Waldemara Żurka, który część polskich sędziów nazywa „neosędziami”.
To jest jakaś schizofrenia. Nazywani przez Żurka „neosędziami” dostają od niego pensje. To są ogromne pieniądze. A z drugiej strony mówi: Nie orzekajcie, bo wyroki będą uchylone. (…) To jest wręcz pewna schizofrenia prawnicza
– stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co za podłość! Tusk komentuje sprawę Ziobry i oskarża PiS: „Doprowadzili do tego, że chłopak – nastolatek – odebrał sobie życie”
mly/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745357-tylko-u-nas-wasik-odpowiada-tuskowi-obrzydliwe
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.