Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka, były polityk Kukiz‘15, w programie „Śniadanie Rymanowskiego” (Polsat News) stwierdził, że rzekomo obecny poseł PiS Janusz Kowalski proponował w przeszłości jemu i Pawłowi Kukizowi, by skorzystać ze środków z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych. Janusz Kowalski zarzucił Tyszce kłamstwo i zapowiedział pozwanie posła Konfederacji.

Pan poseł Kowalski zorganizował spotkanie, na którym byłem z Pawłem Kukizem u ministra Ziobry. Poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali, uwaga, z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie

— mówił Stanisław Tyszka, przywołując zdarzenie, które rzekomo miało mieć miejsce w czasach, gdy jeszcze był w Kukiz‘15.

My to oczywiście odrzuciliśmy. Wszyscy wszystko wiedzieli, Ziobro w tym momencie musi za to odpowiedzieć. Przypominam, że właśnie zaczął odsiadkę były prezydent Francji Sarkozy za nielegalne finansowanie kampanii wyborczych

— dodał obecny poseł Konfederacji. Można zadać sobie pytanie, dlaczego Stanisław Tyszka publicznie opowiedział o tej sytuacji dopiero teraz.

Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej”

Poseł PiS Janusz Kowalski stanowczo zareagował na słowa Tyszki, zarzucając mu kłamstwo i informując, że pozwie posła Konfederacji.

Składam przeciwko panu Tyszce prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 212 kodeksu karnego tj. zniesławienie mnie za pomocą środków masowego komunikowania. Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej. Wkrótce już oskarżony Tyszka odpowie za swoje kłamliwe oszczerstwa

— napisał na platformie X Janusz Kowalski.

Zawiadomienie Tomczyka

Tymczasem wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego i innych polityków PiS w związku z doniesieniami Tyszki.

Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS

— zapowiedział na X Cezary Tomczyk.

