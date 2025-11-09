Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka, były polityk Kukiz‘15, w programie „Śniadanie Rymanowskiego” (Polsat News) stwierdził, że rzekomo obecny poseł PiS Janusz Kowalski proponował w przeszłości jemu i Pawłowi Kukizowi, by skorzystać ze środków z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych. Janusz Kowalski zarzucił Tyszce kłamstwo i zapowiedział pozwanie posła Konfederacji.
Pan poseł Kowalski zorganizował spotkanie, na którym byłem z Pawłem Kukizem u ministra Ziobry. Poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali, uwaga, z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie
— mówił Stanisław Tyszka, przywołując zdarzenie, które rzekomo miało mieć miejsce w czasach, gdy jeszcze był w Kukiz‘15.
My to oczywiście odrzuciliśmy. Wszyscy wszystko wiedzieli, Ziobro w tym momencie musi za to odpowiedzieć. Przypominam, że właśnie zaczął odsiadkę były prezydent Francji Sarkozy za nielegalne finansowanie kampanii wyborczych
— dodał obecny poseł Konfederacji. Można zadać sobie pytanie, dlaczego Stanisław Tyszka publicznie opowiedział o tej sytuacji dopiero teraz.
„Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej”
Poseł PiS Janusz Kowalski stanowczo zareagował na słowa Tyszki, zarzucając mu kłamstwo i informując, że pozwie posła Konfederacji.
Składam przeciwko panu Tyszce prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 212 kodeksu karnego tj. zniesławienie mnie za pomocą środków masowego komunikowania. Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej. Wkrótce już oskarżony Tyszka odpowie za swoje kłamliwe oszczerstwa
— napisał na platformie X Janusz Kowalski.
Zawiadomienie Tomczyka
Tymczasem wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego i innych polityków PiS w związku z doniesieniami Tyszki.
Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS
— zapowiedział na X Cezary Tomczyk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745348-kowalski-pozywa-tyszke-odpowie-za-klamliwe-oszczerstwa
