TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bąkiewicz w programie "Nawrocki w Polsce": Przyszły czasy dla twardych ludzi, którzy w wyraźny sposób wyrażają swoje poglądy

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Telewizja wPolsce24
autor: Telewizja wPolsce24

Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, był gościem najnowszego odcinka programu „Nawrocki w Polsce” (Telewizja wPolsce24). Argumentował m.in., dlaczego przyjął tak wyrazisty sposób działalności publicznej. „Przyszły czasy dla twardych ludzi. Uśmiecham się do pana, bo myślę też o pańskim ojcu, prezydencie RP. Myślę, że skończyły się cukierkowe czasy, potrzeba ludzi, którzy wyraźnie wyrażają pewne opinie, poglądy i są w stanie ich w sposób jednoznaczny bronić” - mówił Robert Bąkiewicz.

Myślę, że duża część Polaków ma dosyć tej miałkości w debacie publicznej, nie przestawiania konkretnych celów. Nie mówię, że polityka wymaga za każdym razem tego, aby krzyczeć, ale ja jestem poza parlamentem, a pewna mobilizacja społeczna wyrażona na ulicy, dająca pewien głos, wyraża się tez w pewnym krzyku, śpiewie, proteście

— zaznaczył Robert Bąkiewicz.

My się nie boimy”

Polakom potrzeba ludzi, którzy pokazują, że my się nie boimy, jesteśmy odważni, możemy być dumni z przyszłości, mamy za co walczyć

— mówił prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości, tłumacząc, dlaczego w tak wyrazisty sposób protestuje przeciwko działaniom obecnej władzy.

To też jest fajny przykład dla facetów, mężczyzna potrzebuje konkretnego celu, za który jest gotów poświęcić własny czas, a czasem nawet własne życie, dając też przykład innym

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Robert Bąkiewicz o Tusku i Żurku: „Odbywa się na mnie polowanie. Nawet ich wyborcy nie łapią tego grubego oszustwa”

TYLKO U NAS. Prokuratura ściga Bąkiewicza za słowa z wiecu. Ostra reakcja lidera ROG: Rządzą nami kompletni durnie. Użyłem metafory

tkwl/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych