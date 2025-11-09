Donald Tusk zaatakował niedawno prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając głowie państwa niepodpisanie wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. W odpowiedzi prezydent zarzucił Tuskowi, że nie napisał prawdy i nie wytłumaczył kontekstu, a jest nim decyzja o tym, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz Tusk domaga się od prezydenta… przeprosin. „Nikogo już chyba nie dziwi irytacja Pana Premiera” - skwitował postawę Tuska Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Wywiady ministrów z prezydenckiej kancelarii, filmik nagrany przez samego prezydenta z pokrętnym tłumaczeniem, użyteczni dziennikarze, setki postów pisowskich aparatczyków i tysiące botów zamiast podpisania oficerskich nominacji i zwykłego „przepraszam”. Jeszcze jest czas!
— napisał na platformie X Donald Tusk, który najwyraźniej uznał za stosowne, by odpowiedzieć na mocną ripostę prezydenta po wcześniejszym ataku premiera na głowę państwa.
„Całą energię rządzący poświęcają na kłamstwa”
Na wpis Tuska zareagował m.in. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Nikogo już chyba nie dziwi irytacja Pana Premiera. Tyle wysiłku i determinacji, by wykreować problem, obarczając winą Prezydenta i … wszystko na nic. Niewielu uwierzyło, bo ta kombinacja operacyjna służb była wyjątkowo niedopracowana
— napisał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Smutne i przerażające zarazem, że całą energię rządzący poświęcają na kłamstwa i manipulacje, zamiast dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Wykorzystując do tego młodych funkcjonariuszy służb specjalnych dla partyjnego poklasku
— podkreślił
Coś te ostatnie kuchenne rewolucje Panu nie służą, Panie Premierze
— zwrócił się do Tuska rzecznik prezydenta.
