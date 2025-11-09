Bochenek: Mentzen pomaga Koalicji 13 grudnia

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, zareagował na platformie X na atak prezesa Nowej Nadziei Sławomira Mentzena na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „nie tylko kłamcą, ale i chamem”. „Miała być spokojna niedziela, a Sławomir Mentzen nie odpuszcza… Ataki jego środowiska to bardzo długa tradycja. Te najostrzejsze – „PiS-PO jedno zło” – trwają już co najmniej od 2015 roku, czyli na długo zanim pojawiły się sprawy, do których się dziś odwołują. Późniejsze wydarzenia w parlamencie pokazały, że tak naprawdę chodzi o atak na PiS” - napisał na platformie X Rafał Bochenek.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej został zapytany o możliwy pakt senacki PiS i Konfederacji, którego patronem miałby zostać prezydent Karol Nawrocki. Prezes PiS przyznał, że to racjonalny pomysł, ale wskazał na możliwość zaburzania tej koncepcji przez Sławomira Mentzena.
Racjonalni ludzie i jako tako wychowani, nierzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, na przykład takich, że ja kogoś oszukiwałem czy że jestem gangsterem, mogą ze sobą rozmawiać. Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki, a jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym
— mówił Jarosław Kaczyński.
Reakcja Mentzena
Sławomir Mentzen uznał, że powyższe słowa prezesa PiS nawiązują do faktu przedstawionego jakiś czas temu publicznie przez prezesa Nowej Nadziei, że jest osobą w spektrum autyzmu.
Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie
— powiedział Mentzen na antenie Polsat News, odpowiadając na słowa prezesa PiS.
Mentzen w dłuższym wpisie na X szerzej argumentował, dlaczego nazwał prezesa PiS chamem.
Dlaczego nazwałem Kaczyńskiego chamem? Za jego słowa sugerujące, że powinienem wyleczyć swoje spektrum autyzmu, zanim wszedłem do polityki. Kaczyński wprost powiedział, że osoby ze spektrum nie powinny brać udziału w życiu publicznym
— zaznaczył w swoim wpisie m.in. Mentzen, tym samym zakładając z zupełną pewnością swoją interpretację słów prezesa PiS jako coś oczywistego. W rzeczywistości wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie da się jednoznacznie odszyfrować.
Bochenek: Mentzen pomaga Koalicji 13 grudnia
Do uderzenia Sławomira Mentzena w Jarosława Kaczyńskiego odniósł się w obszernym wpisie rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Głosowania i wypowiedzi Mentzena w wielu sprawach dowodzą, że prezentuje nurt zdecydowanie bliższy Tuskowi, a nam obcy: nie poparł wprowadzenia zakazu banderyzmu, chce wyprzedaży i prywatyzacji majątku publicznego. Zachowanie Nowej Nadziei w trakcie piątkowych głosowań w Sejmie w sprawie pana ministra Zbigniewa Ziobry obnaża rzeczywiste intencje jego ludzi. Skoro pod rękę z Tuskiem są w stanie popierać absurdalne prawnie zarzuty podszyte najgorszymi, negatywnymi emocjami, to równie dobrze wkrótce można postawić zarzuty panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za program 500+, który w oczywisty sposób wpłynął nie tylko na poziom życia obywateli, ale także na pozytywne społeczne nastawienie do naszej formacji politycznej – a to, podążając logiką zarzutów wobec pana ministra Zbigniewa Ziobry, stanowiłoby korzyść osobistą
— podkreślił Rafał Bochenek.
W demokracji każda partia dąży do zdobycia przychylności różnych grup społecznych i ich życzliwości. To, co robi koalicja 13 grudnia, a w czym pomaga jej pan Sławomir Mentzen, jest antypaństwowe i przeczy demokracji. Trudno, abyśmy tego nie krytykowali…
— dodał. Przypomniał też archiwalną wypowiedź Sławomira Mentzena w sprawie lockdownu w obliczu pandemii koronawirusa. Wówczas Mentzen nie krytykował ministra zdrowia w rządzie PiS, podkreślając, że Polska szybko dokonała lockdownu i trudno oczekiwać, by stało się to jeszcze szybciej.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nie ma rozmów PiS z Konfederacją o pakcie senackim. Prezes Kaczyński: Obecność Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem
— Mentzen ukazał prawdziwe oblicze… Pokaz „kultury” w wykonaniu lidera Konfederacji! „Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem”
— Mentzen chce PiS-u bez PiS-u? Mówi o… odejściu prezesa Kaczyńskiego! Wskazał prezydenta Nawrockiego jako patrona „paktu senackiego”
— Mentzen nazwał prezesa PiS „politycznym gangsterem”. Ostra reakcja polityków PiS. „A ten człowiek był trzeźwy jak to mówił?”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745341-bochenek-mentzen-pomaga-koalicji-13-grudnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.