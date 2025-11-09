„Stankiewicz niedawno równie bezczelnie kłamał, że ustawa powołująca Fundusz przewiduje przekazywanie pieniędzy wyłącznie ofiarom przestępstw, ukrywając, że równorzędnym celem jest przeciwdziałanie przestępczości. Ale cóż - on przecież jako ‘rzetelny’ dziennikarz tylko wiernie powtarza propagandowe przekazy PO” - napisał na platformie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Zbigniew Ziobro odniósł się do słów Andrzeja Stankiewicza ws. Funduszu Sprawiedliwości, jakoby środki z FS miał trafiać wyłącznie do tzw. „ludzi Ziobry”.
Wydawało się, że królową dna neoTVP pozostaje reżimowa propagandystka Schnepf, ale właśnie jej redakcyjny kompan Stankiewicz zapukał od spodu. Nawet mu powieka nie drgnęła, gdy bezczelnie skłamał, że środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały wyłącznie do „ludzi Ziobry”. Tymczasem beneficjentami Funduszu były setki organizacji, o których nigdy wcześniej nie słyszałem, ale przedstawiały dobre projekty
— napisał na X.
Pieniądze otrzymała choćby kojarzona z lewicowymi środowiskami Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, na której stronach promuje się dziś Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia, która z pewnością teraz wyje z zachwytu, że została zaliczona do „mojego kręgu”. Albo klinika Budzik, której budowę też sfinansował Fundusz
— dodał.
„Propagandowe przekazy PO”
Były szef MS ocenił, że Stankiewicz „bezczelnie kłamał” ws. ustawy powołującej FS.
Stankiewicz niedawno równie bezczelnie kłamał, że ustawa powołująca Fundusz przewiduje przekazywanie pieniędzy wyłącznie ofiarom przestępstw, ukrywając, że równorzędnym celem jest przeciwdziałanie przestępczości. Ale cóż - on przecież jako „rzetelny” dziennikarz tylko wiernie powtarza propagandowe przekazy PO
— zauważył.
Nie dziwi więc, że w finale kampanii prezydenckiej, łamiąc elementarne zasady rzetelności dziennikarskiej, zniesławiał Karola Nawrockiego. Wyjątkowo odrażający funkcjonariusz medialny na smyczy Tuska
— podkreślił Zbigniew Ziobro.
CZYTAJ TEŻ:
— Zbigniew Ziobro dla Radia Maryja: To źli ludzie, gotowi do niszczenia innych. Tusk ma powody, by się mścić. Nie dam sobie zamknąć ust
— TYLKO U NAS. Ziobro z Budapesztu: Nie ma pieniędzy na onkologię, a są na swingersów. Patrzę na to z wielkim smutkiem i budzi się we mnie protest
— TYLKO U NAS. „Salon Dziennikarski”. Jolanta Hajdasz z apelem do ministra Ziobry: Niech pan nie wraca teraz do Polski pod żadnym pretekstem
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745338-ziobro-o-stankiewiczu-odrazajacy-funkcjonariusz-medialny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.