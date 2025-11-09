Ziobro o Stankiewiczu: Nawet mu powieka nie drgnęła, gdy skłamał. Wyjątkowo odrażający funkcjonariusz medialny na smyczy Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/X
Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/X

Stankiewicz niedawno równie bezczelnie kłamał, że ustawa powołująca Fundusz przewiduje przekazywanie pieniędzy wyłącznie ofiarom przestępstw, ukrywając, że równorzędnym celem jest przeciwdziałanie przestępczości. Ale cóż - on przecież jako ‘rzetelny’ dziennikarz tylko wiernie powtarza propagandowe przekazy PO” - napisał na platformie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro odniósł się do słów Andrzeja Stankiewicza ws. Funduszu Sprawiedliwości, jakoby środki z FS miał trafiać wyłącznie do tzw. „ludzi Ziobry”.

Wydawało się, że królową dna neoTVP pozostaje reżimowa propagandystka Schnepf, ale właśnie jej redakcyjny kompan Stankiewicz zapukał od spodu. Nawet mu powieka nie drgnęła, gdy bezczelnie skłamał, że środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały wyłącznie do „ludzi Ziobry”. Tymczasem beneficjentami Funduszu były setki organizacji, o których nigdy wcześniej nie słyszałem, ale przedstawiały dobre projekty

— napisał na X.

Pieniądze otrzymała choćby kojarzona z lewicowymi środowiskami Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, na której stronach promuje się dziś Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia, która z pewnością teraz wyje z zachwytu, że została zaliczona do „mojego kręgu”. Albo klinika Budzik, której budowę też sfinansował Fundusz

— dodał.

Propagandowe przekazy PO”

Były szef MS ocenił, że Stankiewicz „bezczelnie kłamał” ws. ustawy powołującej FS.

Stankiewicz niedawno równie bezczelnie kłamał, że ustawa powołująca Fundusz przewiduje przekazywanie pieniędzy wyłącznie ofiarom przestępstw, ukrywając, że równorzędnym celem jest przeciwdziałanie przestępczości. Ale cóż - on przecież jako „rzetelny” dziennikarz tylko wiernie powtarza propagandowe przekazy PO

— zauważył.

Nie dziwi więc, że w finale kampanii prezydenckiej, łamiąc elementarne zasady rzetelności dziennikarskiej, zniesławiał Karola Nawrockiego. Wyjątkowo odrażający funkcjonariusz medialny na smyczy Tuska

— podkreślił Zbigniew Ziobro.

CZYTAJ TEŻ:

Zbigniew Ziobro dla Radia Maryja: To źli ludzie, gotowi do niszczenia innych. Tusk ma powody, by się mścić. Nie dam sobie zamknąć ust

TYLKO U NAS. Ziobro z Budapesztu: Nie ma pieniędzy na onkologię, a są na swingersów. Patrzę na to z wielkim smutkiem i budzi się we mnie protest

TYLKO U NAS. „Salon Dziennikarski”. Jolanta Hajdasz z apelem do ministra Ziobry: Niech pan nie wraca teraz do Polski pod żadnym pretekstem

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych