Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, pochwalił się ostatnio w mediach społecznościowych zdjęciem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i… „milionami dla szpitali” w swoim okręgu wyborczym. „Poseł Adrian Witczak z KO działa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych” - zwrócił uwagę Michał Woś, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości. „Wspieranie, przekazywanie rekomendacji na rzecz publicznych podmiotów czyli ustawowy obowiązek poselski, z którego PK uczyniła przestępstwo” - napisał inny parlamentarzysta PiS Mariusz Gosek.
Politycy PiS są ścigani przez prokuraturę, w której rząd Tuska zainstalował uzurpatora Dariusza Korneluka, m.in. w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ… jako ministrowie i wiceministrowie sprawiedliwości. Jednym ze stawianych im zarzutów jest to, że wsparcie otrzymywały podmioty w ich okręgach wyborczych.
MILIONY DLA NASZYCH SZPITALI
Tomaszów Mazowiecki - ok. 4 mln zł
Opoczno - ok. 1,5 mln zł
Radomsko - ok. 14 mln zł
Bełchatów - ok. 15 mln zł
Piotrków Trybunalski - ok. 20 mln zł
— pochwalił się w mediach społecznościowych Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
„Woźniak wklepie wam zorganizowaną grupę przestępczą”
Czy to oznacza, że politykiem KO powinna zainteresować się neo-Prokuratura Krajowa?
Poseł Adrian Witczak z KO działa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych. Adrian, uważaj bo za normalną robotę poselską neoprok. Woźniak wklepie wam z minister zdrowia - której nazwiska nikt nie pamięta - zorganizowaną grupę przestępczą wg Doktryny Żurka
— napisał były wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś.
Wspieranie, przekazywanie rekomendacji na rzecz publicznych podmiotów czyli ustawowy obowiązek poselski, z którego PK uczyniła przestępstwo. Jak nazwać ustrój, w którym prokuratura uderza w pochodzący wyborów powszechnych wolny mandat posła Zbigniewa Ziobry i stawia ustalone pytania setkom: strażaków, wójtów czy każe przesyłać sobie setki segregatorów dokumentów z publicznych szpitali?
— komentował poseł Mariusz Gosek.
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745336-witczak-chwali-sie-milionami-dla-szpitali-wos-odpowiada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.