Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, pochwalił się ostatnio w mediach społecznościowych zdjęciem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą i… „milionami dla szpitali” w swoim okręgu wyborczym. „Poseł Adrian Witczak z KO działa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych” - zwrócił uwagę Michał Woś, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości. „Wspieranie, przekazywanie rekomendacji na rzecz publicznych podmiotów czyli ustawowy obowiązek poselski, z którego PK uczyniła przestępstwo” - napisał inny parlamentarzysta PiS Mariusz Gosek.

Politycy PiS są ścigani przez prokuraturę, w której rząd Tuska zainstalował uzurpatora Dariusza Korneluka, m.in. w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, ponieważ… jako ministrowie i wiceministrowie sprawiedliwości. Jednym ze stawianych im zarzutów jest to, że wsparcie otrzymywały podmioty w ich okręgach wyborczych.

MILIONY DLA NASZYCH SZPITALI

Tomaszów Mazowiecki - ok. 4 mln zł

Opoczno - ok. 1,5 mln zł

Radomsko - ok. 14 mln zł

Bełchatów - ok. 15 mln zł

Piotrków Trybunalski - ok. 20 mln zł

— pochwalił się w mediach społecznościowych Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Woźniak wklepie wam zorganizowaną grupę przestępczą”

Czy to oznacza, że politykiem KO powinna zainteresować się neo-Prokuratura Krajowa?

Poseł Adrian Witczak z KO działa w celu osiągnięcia korzyści osobistych i politycznych. Adrian, uważaj bo za normalną robotę poselską neoprok. Woźniak wklepie wam z minister zdrowia - której nazwiska nikt nie pamięta - zorganizowaną grupę przestępczą wg Doktryny Żurka

— napisał były wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś.

Wspieranie, przekazywanie rekomendacji na rzecz publicznych podmiotów czyli ustawowy obowiązek poselski, z którego PK uczyniła przestępstwo. Jak nazwać ustrój, w którym prokuratura uderza w pochodzący wyborów powszechnych wolny mandat posła Zbigniewa Ziobry i stawia ustalone pytania setkom: strażaków, wójtów czy każe przesyłać sobie setki segregatorów dokumentów z publicznych szpitali?

— komentował poseł Mariusz Gosek.

