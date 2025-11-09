Groźne zmiany w podatku cukrowym? Cieszyński zapowiada zawiadomienie do CBA: Rząd Tuska robi dobrze zagranicznym koncernom

Nowa ustawa oznacza likwidację przewagi polskich firm, których produkty są dziś istotnie tańsze na sklepowych półkach. Kto za to odpowiada? To minister Neneman, znany przede wszystkim z zatrudnienia na dyrektorskich stanowiskach lobbystów sektora tytoniowego. Skieruję w tej sprawie zawiadomienie do CBA - mamy prawo wiedzieć, czy za tymi zmianami nie stoją lobbyści chcący zniszczyć polski biznes” - oznajmił na X Janusz Cieszyński.

Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ocenił, że obecny polski rząd działa na rzecz zagranicznego interesu w kontekście zmian w podatku cukrowym.

Rząd D. Tuska robi dobrze zagranicznym koncernom napojowym i niszczy polskie firmy. Przyjęty przez sejmową większość projekt zmian w podatku cukrowym to prezent dla zagranicznych koncernów. Wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązanie doprowadziło do spadku spożycia cukru w napojach o ponad 20%. To spektakularny sukces w obszarze zdrowia publicznego

— napisał Janusz Cieszyński.

Zachęta do zmiany

Jednym z elementów rozwiązania była zachęta do zmiany składu poprzez obniżenie zawartości cukru i wyłączenia napojów z co najmniej 20% zawartością soku owocowego. Efekty? Napój Zbyszko 3 Cytryny w 2020 roku zawierał 9,8 grama cukru na 100 ml. Obecnie ten sam produkt to 4,8 grama na 100 ml i o połowę mniej kalorii

— dodał.

Na takie zmiany mogły sobie pozwolić wyłącznie polskie firmy, których nie obowiązuje globalna receptura. Dlatego wzrost cen objął przede wszystkim Coca Colę i Pepsi, które odpowiadały za ok 70% wpływów do NFZ, które generuje ta danina

— podkreślił.

Cieszyński wskazywał, że nowe rozwiązania ws. podatku cukrowego uderzą zwłaszcza w polską gospodarkę i społeczeństwo.

Nowa ustawa oznacza likwidację przewagi polskich firm, których produkty są dziś istotnie tańsze na sklepowych półkach. Kto za to odpowiada? To minister Neneman, znany przede wszystkim z zatrudnienia na dyrektorskich stanowiskach lobbystów sektora tytoniowego. Skieruję w tej sprawie zawiadomienie do CBA - mamy prawo wiedzieć, czy za tymi zmianami nie stoją lobbyści chcący zniszczyć polski biznes

— podsumował Janusz Cieszyński.

