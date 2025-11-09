„Nowa ustawa oznacza likwidację przewagi polskich firm, których produkty są dziś istotnie tańsze na sklepowych półkach. Kto za to odpowiada? To minister Neneman, znany przede wszystkim z zatrudnienia na dyrektorskich stanowiskach lobbystów sektora tytoniowego. Skieruję w tej sprawie zawiadomienie do CBA - mamy prawo wiedzieć, czy za tymi zmianami nie stoją lobbyści chcący zniszczyć polski biznes” - oznajmił na X Janusz Cieszyński.
Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ocenił, że obecny polski rząd działa na rzecz zagranicznego interesu w kontekście zmian w podatku cukrowym.
Rząd D. Tuska robi dobrze zagranicznym koncernom napojowym i niszczy polskie firmy. Przyjęty przez sejmową większość projekt zmian w podatku cukrowym to prezent dla zagranicznych koncernów. Wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązanie doprowadziło do spadku spożycia cukru w napojach o ponad 20%. To spektakularny sukces w obszarze zdrowia publicznego
— napisał Janusz Cieszyński.
Zachęta do zmiany
Jednym z elementów rozwiązania była zachęta do zmiany składu poprzez obniżenie zawartości cukru i wyłączenia napojów z co najmniej 20% zawartością soku owocowego. Efekty? Napój Zbyszko 3 Cytryny w 2020 roku zawierał 9,8 grama cukru na 100 ml. Obecnie ten sam produkt to 4,8 grama na 100 ml i o połowę mniej kalorii
— dodał.
Na takie zmiany mogły sobie pozwolić wyłącznie polskie firmy, których nie obowiązuje globalna receptura. Dlatego wzrost cen objął przede wszystkim Coca Colę i Pepsi, które odpowiadały za ok 70% wpływów do NFZ, które generuje ta danina
— podkreślił.
Cieszyński wskazywał, że nowe rozwiązania ws. podatku cukrowego uderzą zwłaszcza w polską gospodarkę i społeczeństwo.
Nowa ustawa oznacza likwidację przewagi polskich firm, których produkty są dziś istotnie tańsze na sklepowych półkach. Kto za to odpowiada? To minister Neneman, znany przede wszystkim z zatrudnienia na dyrektorskich stanowiskach lobbystów sektora tytoniowego. Skieruję w tej sprawie zawiadomienie do CBA - mamy prawo wiedzieć, czy za tymi zmianami nie stoją lobbyści chcący zniszczyć polski biznes
— podsumował Janusz Cieszyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745335-cieszynski-rzad-tuska-robi-dobrze-zagranicznym-koncernom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.