Czytaj więcej
Kompleksowy i precyzyjny projekt Prezydenta Karola Nawrockiego „Tani prąd”, czyli obniżka VAT-u czy likwidacja szeregu opłat to ulga dla polskich rodzin (nawet 800 zł rocznie mniej za prąd) i ratowanie konkurencyjności polskich firm (znaczące ograniczenie kosztów energii)” - napisał na platformie X Jacek Sasin, poseł PiS, były szef MAP.

7 listopada Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, zgodnie z którym ceny prądu mają spaść o 33 proc. Tym samym chce wywiązać się ze swojej obietnicy, która padła w trakcie kampanii wyborczej.

To ulga dla polskich rodzin”

Do tej kwestii nawiązał w swoim wpisie w mediach społecznościowych Jacek Sasin, poseł PiS, były szef MAP.

Kompleksowy i precyzyjny projekt Prezydenta Karola Nawrockiego „Tani prąd”, czyli obniżka VAT-u czy likwidacja szeregu opłat to ulga dla polskich rodzin (nawet 800 zł rocznie mniej za prąd) i ratowanie konkurencyjności polskich firm (znaczące ograniczenie kosztów energii)

— napisał.

To rozwiązanie na już, żeby natychmiast odciążyć polskie rodziny i firmy. Aby trwale uchronić Polaków przed drastycznymi wzrostami cen prądu i ciepła niezbędny jest kolejny krok. Tak jak deklaruje to również Prezydent RP, doprowadzimy do odrzucenia unijnego systemu ETS i zablokowania ETS 2. Koniec z dławiącymi naszą gospodarkę podatkami klimatycznymi - to nasze zobowiązanie!

— dodał Jacek Sasin.

tt/X

