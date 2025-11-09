„Ziobro złapał ludzi Platformy Obywatelskiej za rękę. Przypomnijmy: Sławomir Nowak - 4 miliony łapówki w nodze od stołu. Jeden sekretarz Platformy Obywatelskiej - afera melioracyjna i już skazany. Drugi sekretarz w ogromnej aferze śmieciowej w Warszawie - 5 milionów łapówki w tym w opakowaniu po winie. Kolejny Tomasz Grodzki i tak dalej” - powiedział Patryk Jaki na antenie Polsat News, odnosząc się do powodów, dlaczego Zbigniew Ziobro jest prześladowany przez Koalicję 13 Grudnia Donalda Tuska.
Koalicja 13 Grudnia prześladuje byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Represje ze strony ekipy Donalda Tuska przybierają na sile. Ziobro dołączył do Marcina Romanowskiego na Węgrzech, który uciekł wcześniej przed polityczną zemstą obecnego rządu. Z tą różnicą, że były wiceminister sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny u Viktora Orbana.
Zbigniew Ziobro stracił immunitet, co w przypadku jego powrotu do kraju będzie skutkować zatrzymaniem i osadzeniem w areszcie. Poseł PiS zmaga się chorobą onkologiczną. Na domiar złego jego stan miał się w ostatnim czasie pogorszyć i ciężko sobie wyobrazić, że mógłby podjąć skuteczne leczenie, będąc pozbawionym wolności. Politycy PiS twierdzą, że gdyby Ziobro trafił za kratki, to byłby to dla niego wyrok śmierci. Poza tym, patrząc jak od samego początku działa ekipa Tuska, to wykluczyć należy, że Ziobro mógłby liczyć na uczciwy proces.
Jaki: Ścigają Ziobrę w akcie zemsty
Patryk Jaki skomentował sprawę ścigania Ziobry.
To jest w ogóle coś niesamowitego. Ziobro złapał ludzi Platformy Obywatelskiej za rękę. Przypomnijmy: Sławomir Nowak - 4 miliony łapówki w nodze od stołu, Jeden sekretarz Platformy Obywatelskiej - afera melioracyjna i już skazany. Drugi sekretarz w ogromnej aferze śmieciowej w Warszawie - 5 milionów łapówki w tym w opakowaniu po winie. Kolejny Tomasz Grodzki i tak dalej
— wyjaśnił.
Wytknął obecnej władzy, że ta stosuje zemstę na byłym ministrze sprawiedliwości.
Większość spraw poskręcali. Teraz chcą wsadzić do więzienia tego, który ich złapał. Za to, że przekazywał środki na Ochotnicze Straże Pożarne. To jest jakaś nieprawdopodobna ironia. Sama konstrukcja tego wniosku, ona przejdzie do historii, jestem o tym przekonany, jako jeden z najgłupszych wniosków i sposobów łamania prawa
— dodał.
Następnie kontynuował:
Żeby realizować prymitywną zemstę, taka konstrukcja, którą oni stworzyli, tak zwanej korzyści politycznej, przypomnę, że w sądzie prawnicy, mam nadzieję, że o tym wiedzą, zawsze bada się również pochodzenie słowa. Polityka to jest dbałość o dobro wspólne, czyli korzyść polityczna, ponieważ dbał o dobro wspólne. To jest jakiś absurd.
Regres gospodarki, NFZ zbankrutował, na horyzoncie widnieje pakt migracyjny, umowa z krajami Mercosur czy zalew produktów z Ukrainy. Kieszenie Polaków są coraz bardziej drenowane przez nieudolne rządy Koalicji 13 Grudnia, a perspektywy są mgliste i niepewne. Tusk i jego podwładni muszą odwrócić uwagę opinii publicznej od fatalnego stanu państwa, dlatego urządzili tanie igrzyska…
