Donald Tusk kolejny raz pomylił rolę premiera z zabawą w trolla internetowego. Tym razem próbował kpić z zarzutów i zatrzymań polityków opozycji. Teraz na jego wpis zareagował europoseł PiS i były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
Kiedy nielegalnie przejęta przez rząd Tuska prokuratura Żurka, a wcześniej Bodnara, ściga kolejnych parlamentarzystów opozycji, robiąc z nich „przestępców”, zanim jeszcze zostaną skazani, politycy PiS bronią represjonowanych kolegów, używając hasła „Murem za…”.
Premiera Donalda Tuska najwyraźniej bawi rozkręcony przez niego festiwal politycznej zemsty.
Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł
— napisał szef rządu na portalu X.
Obajtek: „Macie same pustaki”
Na ten wpis zareagował europoseł PiS Daniel Obajtek.
Panie Premierze, u Was nie byłoby z tym problemu, bo macie same pustaki, w dodatku proniemieckie
— zaznaczył.
Życzę Panu takich wyników w Orlenie, jakie mieliśmy my: 90 mld zysku przez 8 lat, w 2023 roku 21 mld wobec marniutkiego 1,3 mld w 2024. W dodatku szef MAP odwołuje część Rady Nadzorczej, bo w koncernie nic się nie dzieje
— dodał były prezes Orlenu.
