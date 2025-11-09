„To jest pierwszy rząd po 1989 roku, który do oficjalnej doktryny rządzenia wprowadził zasadę, że sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym. Mamy do czynienia z rządem, który chce organizować igrzyska polityczne i rozprawiać się z opozycją, zamiast rozwiązywać problemy Polaków” – mówił były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na antenie Radia Maryja.
Większość sejmowa, jak można się było tego spodziewać, w serii głosowań zagłosowała za uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego. W oddzielnym głosowaniu wyraziła także zgodę na jego aresztowanie. Wcześniej wniosek prokuratury, która chce postawić mu 26 zarzutów, poparła komisja regulaminowa.
Mamy do czynienia z rządem, który chce organizować igrzyska polityczne i rozprawiać się z opozycją, zamiast rozwiązywać problemy Polaków. Czytamy o ogromnych problemach polskiej onkologii, o tym, że szpitale zawieszają leczenie ludzi, u których rozpoznano zaawansowane choroby nowotworowe, a Donald Tusk, zamiast rozwiązywać te problemy, proponuje igrzyska, stawiając fałszywe zarzuty wobec przedstawicieli opozycji. Okazuje się, że obecny rząd ma pieniądze na to, aby rozdawać luksusowe jachty, łodzie motorowe, czy nawet dotować kluby swingersów albo festiwale porno. Natomiast nie ma na leczenie
— powiedział Zbigniew Ziobro.
„To są źli ludzie”
Jego zdaniem to pokazuje naturę rządu Donalda Tuska.
To są źli ludzie, gotowi do niszczenia porządku prawnego i innych ludzi – czy w tym wypadku konkurencji politycznej – ponieważ wiedzą, że popełnili wiele przestępstw na przestrzeni tego okresu rządzenia, boją się przyszłych rozliczeń i postanowili używać wymiaru sprawiedliwości jako narzędzia walki politycznej i niszczenia opozycji przed ewentualną utratą władzy
— dodał.
Oczywiście jest to również element zemsty na mnie za to, że jako prokurator generalny zrobiłem śledztwo, które uderzało w interesy tego politycznego środowiska, które dzisiaj jest u władzy, w tym najbliższych pracowników Donalda Tuska. Przypomnę choćby kilka nazwisk. Sławomir Nowak, obecny szef gabinetu politycznego, który usłyszał zarzuty za udział w defraudacjach i przy okazji ogromnej korupcji. Roman Giertych, dzisiaj główny polityczny doradca Tuska, który również miał zarzuty związane z wyprowadzeniem niemal 100 mln zł z firmy Polnord, czyli kradzieży tych pieniędzy. Tomasz Grodzki, którego oskarżyło o korupcję blisko dwustu świadków. Stanisław Gawłowski – niedawno skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Stąd też Donald Tusk ma powody, by się mścić
— zaznaczył gość Radia Maryja.
Jak mówił, to jest pierwszy rząd po 1989 roku, który do oficjalnej doktryny rządzenia wprowadził zasadę, że sposobem poszerzania i utrzymania władzy jest świadome i umyślne łamanie prawa, czyli popełnienie przestępstw określonych w Kodeksie karnym.
Moje działanie będzie w pełni podporządkowane temu, aby do Polski wróciła wolność, normalność i sprawiedliwość – również do wymiaru sprawiedliwości – i by działania przestępców nie były skuteczne. Będę podejmował również działania prawne i polityczne, takie, które uznam, że będą skuteczne. Na pewno nie dam sobie zamknąć ust. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest determinacja, żeby doprowadzić do mojego zatrzymania. Sejm, pomimo że miał opinię medyczną przygotowaną przez biegłą prokuratury, która napisała, iż nie mogę być zatrzymany i przebywać w areszcie z uwagi na stan zdrowia, wyraził zgodę na moje zatrzymanie i aresztowanie
— podsumował Zbigniew Ziobro.
tt/Radio Maryja
