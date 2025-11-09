TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Piotr Grochmalski: Tusk wprowadził mechanizm, który przecież w Niemczech wprowadził Goebbels

Istnieje cały szereg działań, które mają doprowadzić do osłabienia pozycji prezydenta. Ja tylko zwrócę uwagę, że prezydent jest mocno osadzony w polskiej konstytucji. Jest pewna istotna dysproporcja. 20 artykułów konstytucji reguluje obszar władzy prezydenta, a zaledwie 17 premiera i rządu. 20 do 17 - to już ten wymiar konstytucyjny pokazuje, że rzeczywiście prezydent jest kluczowym instrumentem nie tylko porządku politycznego, ale ciągłości państwa” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.

Donald Tusk zaatakował na platformie X Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Prezydent w mocny sposób odpowiedział na atak premiera.

Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów

— stwierdził Donald Tusk.

Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X 

— podkreślił Karol Nawrocki.

Mechanizm eskalacji nienawiści

Prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa, w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił, że to, że Donald Tusk zrzuca winę na BBN i prezydenta Nawrockiego w tej sprawie „to po prostu zwykłe kłamstwo”.

To jest próba przykrycia kilku rzeczy. Zarządzanie złymi emocjami to jest technika Tuska. Zresztą swego czasu Rokita pokazał moment, w którym Tusk wprowadził mechanizm, który przecież w Niemczech wprowadził Goebbels. To Goebbels jest twórcą tego mechanizmu eskalacji nienawiści jako kluczowego instrumentu zarządzania społeczeństwem

— wskazał.

Wyjaśnił, że „w tej chwili stosowane są pewne uniwersalne metody”.

Przecież Putin zarządza w ten sam sposób państwem rosyjskim, wzniecając nienawiść, tworząc tego typu instrument, to jest charakterystyczne dla państw, które odchodzą od mechanizmów państwa demokratycznego. I co do tego nie ma wątpliwości

— podkreślił prof. Grochmalski.

— zastrzegł.

tt/Telewizja wPolsce24

