„Istnieje cały szereg działań, które mają doprowadzić do osłabienia pozycji prezydenta. Ja tylko zwrócę uwagę, że prezydent jest mocno osadzony w polskiej konstytucji. Jest pewna istotna dysproporcja. 20 artykułów konstytucji reguluje obszar władzy prezydenta, a zaledwie 17 premiera i rządu. 20 do 17 - to już ten wymiar konstytucyjny pokazuje, że rzeczywiście prezydent jest kluczowym instrumentem nie tylko porządku politycznego, ale ciągłości państwa” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa.
Donald Tusk zaatakował na platformie X Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Prezydent w mocny sposób odpowiedział na atak premiera.
Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów
— stwierdził Donald Tusk.
Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X
— podkreślił Karol Nawrocki.
Mechanizm eskalacji nienawiści
Prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa, w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił, że to, że Donald Tusk zrzuca winę na BBN i prezydenta Nawrockiego w tej sprawie „to po prostu zwykłe kłamstwo”.
To jest próba przykrycia kilku rzeczy. Zarządzanie złymi emocjami to jest technika Tuska. Zresztą swego czasu Rokita pokazał moment, w którym Tusk wprowadził mechanizm, który przecież w Niemczech wprowadził Goebbels. To Goebbels jest twórcą tego mechanizmu eskalacji nienawiści jako kluczowego instrumentu zarządzania społeczeństwem
— wskazał.
Wyjaśnił, że „w tej chwili stosowane są pewne uniwersalne metody”.
Przecież Putin zarządza w ten sam sposób państwem rosyjskim, wzniecając nienawiść, tworząc tego typu instrument, to jest charakterystyczne dla państw, które odchodzą od mechanizmów państwa demokratycznego. I co do tego nie ma wątpliwości
— podkreślił prof. Grochmalski.
Istnieje cały szereg działań, które mają doprowadzić do osłabienia pozycji prezydenta. Ja tylko zwrócę uwagę, że prezydent jest mocno osadzony w polskiej konstytucji. Jest pewna istotna dysproporcja. 20 artykułów konstytucji reguluje obszar władzy prezydenta, a zaledwie 17 premiera i rządu. 20 do 17 - to już ten wymiar konstytucyjny pokazuje, że rzeczywiście prezydent jest kluczowym instrumentem nie tylko porządku politycznego, ale ciągłości państwa
— zastrzegł.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Jeszcze przeżywa porażkę swojego kandydata? Tusk atakuje prezydenta. „Nie wystarczy wygrać wyborów…”. W tle sprawa promocji oficerskich
— Mocna riposta Nawrockiego na atak Tuska! „Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia”
— TYLKO U NAS. Marek Suski: Góra lodowa przed nami, a orkiestra gra i premier atakuje tych, którzy mówią: „Wpadniemy zaraz na tę górę”
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745320-prof-grochmalski-tusk-wprowadzil-mechanizm-goebbelsa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.