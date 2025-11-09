Warszawa Centralna nieczynna w dzień Marszu Niepodległości! "Koszmar potwierdzony, ale nie zostaniemy pokonani"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marsz Niepodległości/Post użytkownika hektikhektor (screen z X) / autor: Fratria/X-hektikhektor (screen)
Marsz Niepodległości/Post użytkownika hektikhektor (screen z X) / autor: Fratria/X-hektikhektor (screen)

11 listopada br. do Warszawy przyjadą setki tysięcy polskich patriotów na Marsz Niepodległości. Władze stolicy zaplanowany remont Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada. W tym okresie nie będą tam przyjeżdżać żadne pociągi. Już w październiku organizatorzy alarmowali, że jest to celowe działanie władz „wymierzone prosto w serca patriotów!”.

Warszawski magistrat zadecydował, że Dworzec Centralny będzie zamknięty dla pociągów w dniach 8-16 listopada. Powodem mają być prace torowe. Okazuje się jednak, że będzie można korzystać z części handlowej, która znajduje się na terenie Dworca Centralnego.

Wśród prac wyszczególniono: Naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

CZYTAJ TAKŻE: Od dziś Dworzec Centralny będzie wyłączony z ruchu. SPRAWDŹ, gdzie będą się zatrzymywały pociągi. Jest też dodatkowa linia tramwajowa

SKANDALICZNA ZAGRYWKA WŁADZ!”

Dziwnym trafem prace odbywają się akurat w czasie, gdy do Warszawy zjadą setki tysięcy polskich patriotów, którzy wezmą udział w Marszu Niepodległości 11 listopada.

W ciągu jednego dnia stolica zostanie wstawiona na olbrzymią próbę komunikacyjną, dlatego zamknięcie największego dworca w centrum miasta jest co najmniej zastanawiające.

Organizatorzy Marszu Niepodległości wyrazili się jasno.

SKANDALICZNA ZAGRYWKA WŁADZ!

To nie jest przypadek! To nie jest „remont”! To jest CELOWE DZIAŁANIE WŁADZ, wymierzone prosto w serca patriotów!

— poinformowali za pomocą X.

Polscy patrioci się nie poddadzą

Do sprawy odniósł się także vloger Hektor Hektik. Polski patriota z Australii znany choćby z tego, że pojechał pokazać pracę, jaką dla społeczeństwa i kraju wykonują działacze z Ruchu Obrony Granic. Mężczyzna był także uczestnikiem poprzednich edycji Marszu Niepodległości, z których także przygotowywał materiały.

Koszmar potwierdzony, ALE NIE ZOSTANIEMY POKONANI!! Kilka innych stacji będzie nadal obsługiwanych przez pociągi! Wkrótce opublikuję zdjęcie z informacjami, jak daleko każda z nich znajduje się od początku marszu

— czytamy w opublikowanym poście na portalu X.

Warszawa Śródmieście (maleńki dworzec) Spacer: 11 minut

Warszawa Główny Bus/Tramwaj: 20 minut Spacer: 30 minut

Warszawa Wschodnia Bus/Tramwaj: 20 minut Spacer: 1 godzina

Warszawa Zachodnia Bus/Tramwaj: 35 minut Spacer: 1 godzina

Warszawa Gdańsk Bus/Tramwaj: 40 minut Spacer: 1,5 godziny

Udostępnijcie to, aby wszyscy Patrioci podróżujący pociągiem uwzględnili te utrudnienia

— przekazał.

Udział w wydarzeniu potwierdzili prezydent Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Australijczyk pojechał na granicę zobaczyć, jak działa Ruch Obrony Granic. „To jest piękny patriotyzm”; „To, co robią Niemcy, jest złe”

Niesamowite nagranie Marszu Niepodległości! Vloger: Cały świat mógł zobaczyć – było bez agresji, bez kłopotów. Polska jest piękna

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych