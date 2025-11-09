11 listopada br. do Warszawy przyjadą setki tysięcy polskich patriotów na Marsz Niepodległości. Władze stolicy zaplanowany remont Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada. W tym okresie nie będą tam przyjeżdżać żadne pociągi. Już w październiku organizatorzy alarmowali, że jest to celowe działanie władz „wymierzone prosto w serca patriotów!”.
Warszawski magistrat zadecydował, że Dworzec Centralny będzie zamknięty dla pociągów w dniach 8-16 listopada. Powodem mają być prace torowe. Okazuje się jednak, że będzie można korzystać z części handlowej, która znajduje się na terenie Dworca Centralnego.
Wśród prac wyszczególniono: Naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.
Dziwnym trafem prace odbywają się akurat w czasie, gdy do Warszawy zjadą setki tysięcy polskich patriotów, którzy wezmą udział w Marszu Niepodległości 11 listopada.
W ciągu jednego dnia stolica zostanie wstawiona na olbrzymią próbę komunikacyjną, dlatego zamknięcie największego dworca w centrum miasta jest co najmniej zastanawiające.
Organizatorzy Marszu Niepodległości wyrazili się jasno.
SKANDALICZNA ZAGRYWKA WŁADZ!
To nie jest przypadek! To nie jest „remont”! To jest CELOWE DZIAŁANIE WŁADZ, wymierzone prosto w serca patriotów!
— poinformowali za pomocą X.
Polscy patrioci się nie poddadzą
Do sprawy odniósł się także vloger Hektor Hektik. Polski patriota z Australii znany choćby z tego, że pojechał pokazać pracę, jaką dla społeczeństwa i kraju wykonują działacze z Ruchu Obrony Granic. Mężczyzna był także uczestnikiem poprzednich edycji Marszu Niepodległości, z których także przygotowywał materiały.
Koszmar potwierdzony, ALE NIE ZOSTANIEMY POKONANI!! Kilka innych stacji będzie nadal obsługiwanych przez pociągi! Wkrótce opublikuję zdjęcie z informacjami, jak daleko każda z nich znajduje się od początku marszu
— czytamy w opublikowanym poście na portalu X.
Warszawa Śródmieście (maleńki dworzec) Spacer: 11 minut
Warszawa Główny Bus/Tramwaj: 20 minut Spacer: 30 minut
Warszawa Wschodnia Bus/Tramwaj: 20 minut Spacer: 1 godzina
Warszawa Zachodnia Bus/Tramwaj: 35 minut Spacer: 1 godzina
Warszawa Gdańsk Bus/Tramwaj: 40 minut Spacer: 1,5 godziny
Udostępnijcie to, aby wszyscy Patrioci podróżujący pociągiem uwzględnili te utrudnienia
— przekazał.
Udział w wydarzeniu potwierdzili prezydent Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
