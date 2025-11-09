Gronkiewicz-Waltz szydzi z Zandberga. Śpiewak: Odważne słowa jak na kogoś, za którego rządów rozkradziono pół miasta

W mediach społecznościowych wywiązała się ciekawa dyskusja między jednym z internautów a b. prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, w której krytykowali oni Adriana Zandberga za głosowanie przeciwko odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. „Odważne słowa na kogoś za którego rządów rozkradziono pół miasta i spalono Jolantę Brzeska a w ramach odpowiedzialności i konsekwencji wysłano na emeryturę do Brukseli za 50 k miesięcznie” - odpowiedział b. prezydent Warszawy Jan Śpiewak.

Przebudzenie” Gronkiewicz-Waltz

Jeden z internautów ocenił na, że Adrian Zandberg jest „polskim komunistą”, który zagłosował nie zagłosował za odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zastanawiał się, jakiej poseł „chce Polski”.

Zandberg - polski komunista nie głosował za pozbawieniem Ziobry immunitetu. Jakiej on chce Polski?

— napisał na X użytkownik o nazwie mgr Czcigodna Polka.

Nieoczekiwanie do rozmowy dołączyła b. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Takiej jak przed 1989 czyli brak odpowiedzialności za działania polityków

— dopowiedziała.

Mocna riposta Śpiewaka

Jej komentarz nie uszedł uwadze dr. Jana Śpiewaka, który przypominał sposób, w jaki miastem zarządzała Gronkiewicz-Waltz.

Odważne słowa na kogoś za którego rządów rozkradziono pół miasta i spalono Jolantę Brzeską a w ramach odpowiedzialności i konsekwencji wysłano na emeryturę do Brukseli za 50 k miesięcznie

— zauważył dr Jan Śpiewak.

