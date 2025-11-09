W mediach społecznościowych wywiązała się ciekawa dyskusja między jednym z internautów a b. prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, w której krytykowali oni Adriana Zandberga za głosowanie przeciwko odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. „Odważne słowa na kogoś za którego rządów rozkradziono pół miasta i spalono Jolantę Brzeska a w ramach odpowiedzialności i konsekwencji wysłano na emeryturę do Brukseli za 50 k miesięcznie” - odpowiedział b. prezydent Warszawy Jan Śpiewak.
„Przebudzenie” Gronkiewicz-Waltz
Jeden z internautów ocenił na, że Adrian Zandberg jest „polskim komunistą”, który zagłosował nie zagłosował za odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zastanawiał się, jakiej poseł „chce Polski”.
Zandberg - polski komunista nie głosował za pozbawieniem Ziobry immunitetu. Jakiej on chce Polski?
— napisał na X użytkownik o nazwie mgr Czcigodna Polka.
Nieoczekiwanie do rozmowy dołączyła b. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Takiej jak przed 1989 czyli brak odpowiedzialności za działania polityków
— dopowiedziała.
Mocna riposta Śpiewaka
Jej komentarz nie uszedł uwadze dr. Jana Śpiewaka, który przypominał sposób, w jaki miastem zarządzała Gronkiewicz-Waltz.
Odważne słowa na kogoś za którego rządów rozkradziono pół miasta i spalono Jolantę Brzeską a w ramach odpowiedzialności i konsekwencji wysłano na emeryturę do Brukseli za 50 k miesięcznie
— zauważył dr Jan Śpiewak.
CZYTAJ TEŻ:
— W badaniu zapytano, czy Ziobro… powinien trafić do aresztu. Zandberg dosadnie! „Zróbmy od razu sondaż, jaki ma być wyrok”
— TYLKO U NAS. Śpiewak o honorowym obywatelstwie Warszawy dla Gronkiewicz-Waltz: Rehabilitacja mafii reprywatyzacyjnej
— Bezkarność Hanny Gronkiewicz-Waltz jest miarą bezprawia w III RP
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745314-gronkiewicz-waltz-szydzi-z-zandberga-mocna-riposta-spiewaka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.