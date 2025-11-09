TYLKO U NAS

Sprawa promocji oficerskich. Arkadiusz Puławski z BBN: Donald Tusk wszystko ubiera w fałszywą narrację


Mogła zaistnieć sytuacja, w której szef służb mógł powiedzieć panu prezydentowi coś o stanie bezpieczeństwa państwa lub o stanie służb, lub odpowiedzieć na każde inne pytanie pana prezydenta w sposób otwarty. A Donald Tusk nie chciał dopuścić do sytuacji, w której nie miałby nad tym kontroli. Wszystko ubiera w fałszywą narrację niechęci administracji prezydenta do tego, żeby w Polsce rozwijały się kadry kontrwywiadowcze i wywiadowcze. To jest oczywiście nieprawda i bzdura” – powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Arkadiusz Puławski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Donald Tusk zaatakował na platformie X Karola Nawrockiego za to, że nie zachował się w oczekiwany przez niego sposób i nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Prezydent w mocny sposób odpowiedział na atak premiera.…

