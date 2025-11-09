„Przypomnę tylko, że podczas zaplanowanych spotkań miano rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i awansów oficerskich. To tyle w sferze faktów. Niestety, szefowie służb zignorowali zaproszenie Pana Prezydenta. Dziś wszyscy wiedzą, że po raz kolejny wykorzystujecie służby specjalne w walce politycznej przeciwko Prezydentowi RP” - napisał na X rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński zwrócił się w mediach społecznościowych do rzecznika prasowego prezydenta RP i sugerował, że przedstawiciel BBN „poszedł na dziecięcą łatwiznę”, rzekomo kopiując agendę posiedzenia Komisji ds. Służb Specjalnych do zaproszenia szefa ABW na spotkanie z prezydentem.
Panie rzeczniku Rafale Leśkiewicz, proszę łaskawie zauważyć, że przedstawiciel BBN zapraszając szefa ABW na - jak to nazwał - „odprawę z prezydentem” poszedł na dziecięcą łatwiznę i słowo w słowo skopiował agendę z posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która odbyła się ponad dwa tygodnie wcześniej. Wmawianie teraz Polakom, że wasze naprędce wzywanie szefów służb na niby konsultacje dotyczące awansów na pierwszy stopień oficerski już całkowicie kupy się nie trzymają. Przestańcie w końcu kłamać i nie blokujcie awansów oficerskich funkcjonariuszom, którzy narażając własne życie codziennie strzegą bezpieczeństwa Polski i Polaków
— napisał na X Jacek Dobrzyński.
„Wykorzystujecie służby specjalne”
Rzecznik prezydenta Nawrockiego odpowiedział Dobrzyńskiemu na platformie X, że „szefowie służb zignorowali zaproszenie Pana Prezydenta”.
Panie rzeczniku Jacku Dobrzyński długo się Pan zastanawiał jak „przykryć” skandaliczną i bezprecedensową sytuację odmowy udziału w spotkaniach z Panem Prezydentem szefów służb specjalnych. Zmartwię Pana. Nie wyszło
— napisał na X Rafał Leśkiewicz.
Ocenił, że Polaków ma niepokoić fakt, iż szefowie służb specjalnych ignorują prezydenta RP.
Przypomnę tylko, że podczas zaplanowanych spotkań miano rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa i awansów oficerskich. To tyle w sferze faktów. Niestety, szefowie służb zignorowali zaproszenie Pana Prezydenta. Dziś wszyscy wiedzą, że po raz kolejny wykorzystujecie służby specjalne w walce politycznej przeciwko Prezydentowi RP. A interes Państwa Polskiego jest u Was na szarym końcu. Was to bawi, Polaków to martwi, bo jak mają się czuć, gdy urzędnicy odpowiedzialni za nasze wspólne bezpieczeństwo, dla politycznego poklasku swojego szefa, ignorują Prezydenta RP
— zaznaczył.
Przy okazji, pismo na które się Pan powołuje podpisał w imieniu Pana Prezydenta, Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Zbigniew Bogucki, a nie jak Pan podaje w swoim wpisie „przedstawiciel BBN”
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745310-narada-u-prezydenta-leskiewicz-odpowiada-dobrzynskiemu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.