„Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie” - powiedział Sławomir Mentzen na antenie Polsat News, odnosząc się do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Lider największej partii opozycyjnej ocenił działalność Mentzena: „Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki, a jeżeli to jest niemożliwe, to trudno”.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej został zapytany o możliwy pakt senacki PiS i Konfederacji, którego patronem miałby zostać prezydent Karol Nawrocki.
Lider największej partii opozycyjnej zaznaczył, że na ten moment nie są prowadzone żadne rozmowy. Prezes Kaczyński wskazał, że taki pomysł jest racjonalny, ale niektóre osoby mogą tę racjonalność zaburzać. Chodziło oczywiście o lidera Konfederacji Sławomira Mentzena.
Racjonalni ludzie i jako tako wychowani, nierzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, na przykład takich, że ja kogoś oszukiwałem czy że jestem gangsterem, mogą ze sobą rozmawiać. Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki, a jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym
— powiedział prezes PiS.
Mentzen o Kaczyńskim: Jest chamem
Prezes Nowej Nadziei został zapytany o słowa prezesa Kaczyńskiego.
Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie
— skomentował na antenie Polsat News.
Konflikt między prezesem Kaczyńskim a Mentzenem narasta.
