„Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując ataki władzy na Daniela Obajtka. Zaapelował też o przyjście 12 listopada o godz. 11:30 przed siedzibę Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25.
Jarosław Kaczyński wskazywał w mediach społecznościowych, że europoseł Daniel Obajtek jest przez obecną ekipę rządową niszczony za to, że stworzy wielki koncern multienergetyczny.
Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju
— ocenił Kaczyński.
” Nie zapominajmy”
Jego zdaniem rząd Tuska nieustannie niszczy polską gospodarkę, a przy okazji człowieka [Daniela Obajtka - red.], który pracował na jej sukces.
Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!
— podkreślił lider opozycji.
