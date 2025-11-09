Obajtek na celowniku Tuska i spółki. Prezes PiS: Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany. Nie zapominajmy o nim

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując ataki władzy na Daniela Obajtka. Zaapelował też o przyjście 12 listopada o godz. 11:30 przed siedzibę Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25.

Jarosław Kaczyński wskazywał w mediach społecznościowych, że europoseł Daniel Obajtek jest przez obecną ekipę rządową niszczony za to, że stworzy wielki koncern multienergetyczny.

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju

— ocenił Kaczyński.

” Nie zapominajmy”

Jego zdaniem rząd Tuska nieustannie niszczy polską gospodarkę, a przy okazji człowieka [Daniela Obajtka - red.], który pracował na jej sukces.

Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!

— podkreślił lider opozycji.

