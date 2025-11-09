Ależ "dowcipny"! Tusk drwi z represji wobec polityków opozycji? "Rozkręca się pisowska akcja 'murem za'. Niedługo zabraknie im cegieł"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Premier Donald Tusk / autor: Fratria
Premier Donald Tusk / autor: Fratria

Donald Tusk kolejny raz pomylił rolę premiera z zabawą w trolla internetowego. Tym razem próbował kpić z zarzutów i zatrzymań polityków opozycji. Rozkręca się pisowska akcja ‘Murem za’. (…) Niedługo zabraknie im cegieł” - napisał na portalu X. „Obawiam się, że cegły spadły wam na głowę” - skomentował europoseł Tobiasz Bocheński.

Kiedy nielegalnie przejęta przez rząd Tuska prokuratura ściga kolejnych parlamentarzystów opozycji, robiąc z nich „przestępców” zanim jeszcze zostaną skazani, politycy PiS bronią represjonowanych kolegów, używając hasła „Murem za…”.

Niedługo zabraknie im cegieł.

Premiera Donalda Tuska najwyraźniej bawi rozkręcony przez niego festiwal politycznej zemsty. A może zapowiada kolejne represje? Trudno powiedzieć. Ważne, że znowu postanowił udawać „żartownisia”.

Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł

— napisał na portalu X.

Pojawiły się już pierwsze komentarze.

Obawiam się, że cegły spadły Wam na głowę

— napisał europoseł Tobiasz Bocheński.

Premier rządu grożący wszystkim politykom opozycji więzieniem. Bantustan Europy

— skomentował publicysta Wiktor Świetlik.

aja/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych