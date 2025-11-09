Donald Tusk kolejny raz pomylił rolę premiera z zabawą w trolla internetowego. Tym razem próbował kpić z zarzutów i zatrzymań polityków opozycji. Rozkręca się pisowska akcja ‘Murem za’. (…) Niedługo zabraknie im cegieł” - napisał na portalu X. „Obawiam się, że cegły spadły wam na głowę” - skomentował europoseł Tobiasz Bocheński.
Kiedy nielegalnie przejęta przez rząd Tuska prokuratura ściga kolejnych parlamentarzystów opozycji, robiąc z nich „przestępców” zanim jeszcze zostaną skazani, politycy PiS bronią represjonowanych kolegów, używając hasła „Murem za…”.
„Niedługo zabraknie im cegieł.
Premiera Donalda Tuska najwyraźniej bawi rozkręcony przez niego festiwal politycznej zemsty. A może zapowiada kolejne represje? Trudno powiedzieć. Ważne, że znowu postanowił udawać „żartownisia”.
Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł
— napisał na portalu X.
Pojawiły się już pierwsze komentarze.
Obawiam się, że cegły spadły Wam na głowę
— napisał europoseł Tobiasz Bocheński.
Premier rządu grożący wszystkim politykom opozycji więzieniem. Bantustan Europy
— skomentował publicysta Wiktor Świetlik.
