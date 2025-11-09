„Panie Wicemarszałku Włodzimierzu Czarzasty uprzejmie proszę nie obrażać Pana Prezydenta Karola Nawrockiego - zwierzchnika sił zbrojnych!” - skomentował prof. Sławomir Cenckiewicz na portalu X, odnosząc się do dezaprobaty współprzewodniczącego Nowej Lewicy ws. braku podpisów prezydenta pod nominacjami oficerskimi.
Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, za to, że ten nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Zamieścił nagranie na portalu X, które opatrzył wymownym wpisem: „Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów.”
Na odpowiedź głowy państwa nie trzeba było długo czekać. Prezydent Nawrocki wyprowadził celną ripostę: „Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia”.
Czarzasty: Wojsko nie musi być nawrockie
Sytuację postanowił skomentować Włodzimierz Czarzasty. Również zamieścił na portalu X nagranie, gdzie zaapelował do prezydenta Nawrockiego.
Wojsko musi być sprawne, a nie nawrockie. Niech pan się nie bawi generałami. Niech się pan nie bawi nominacjami wojskowymi, generalskimi, bo wojsko to nie jest zabawa
— powiedział.
Cenckiewicz do Czarzastego: Precz z komuną!
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz zwrócił się do współprzewodniczącego Nowej Lewicy.
Panie Wicemarszałku Włodzimierzu Czarzasty uprzejmie proszę nie obrażać Pana Prezydenta Karola Nawrockiego - zwierzchnika sił zbrojnych!
— zaapelował.
Przypomniał skąd wywodzi się Czarzasty, jakiemu reżimowi służył.
Zwłaszcza jeśli się działało w partii bolszewickiej, która z wojska uczyniła wewnętrznego pacyfikatora buntów społecznych i Front Nadmorski Armii Sowieckiej atakujący Danię, Niemcy i Beneluks! Precz z komuną!
— dodał.
Niestety Polska cały czas ponosi koszty braku dekomunizacji… Czarzasty, który poucza prezydenta Nawrockiego niebawem obejmie fotel marszałka Sejmu. Drugą osobą w państwie zostanie człowiek, który służył słusznie minionemu systemowi.
