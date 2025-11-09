„Po ogłoszeniu projektu ustawy „Tani prąd – 33 proc.” większość przedstawicieli branży energetycznej — nawet tych związanych z rządem — pozytywnie oceniła propozycję prezydenta. Rządzący atakują proponowaną reformę, by uderzyć w Karola Nawrockiego — nie zważając, że szkodzą milionom Polaków i całej gospodarce” - napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, i wskazał na cztery filary reformy.
Jak podkreślił Paweł Szefernaker, „niektórzy nie odróżniają ETS od GPS, ale chętnie komentują projekt”.
Dlatego — krótko i jasno — o co chodzi
— dodał.
Cztery filary reformy „Tani prąd – 33 proc.”
1/ Koniec z podwójnym płaceniem za transformację energetyczną. Z rachunków znikną opłaty ozowa, mocowa, kogeneracyjna i przejściowa. Finansowanie OZE, mocy w systemie i dekarbonizacji ciepłownictwa będzie pochodziło z przychodów z ETS.
2/ Limit zysków spółek dystrybucyjnych. Państwowe spółki miały dotąd zwroty z inwestycji sięgające 13 proc., wypłacając dywidendy, zamiast inwestować w sieci. Projekt ogranicza zysk do 7 proc. — reszta wraca do obywateli w niższych rachunkach.
3/ Wygaszenie starych przywilejów dla deweloperów OZE. Co roku 300–400 mln zł trafia do firm, które już dawno zwróciły swoje inwestycje. Obowiązek umorzeniowy certyfikatów spada do 0,5 proc.
4/ Obniżka VAT na energię do 5 proc. Tak jak to miało miejsce za rządów PiS. To nawet 350 zł oszczędności rocznie dla przeciętnego gospodarstwa.
800 zł oszczędności rocznie dla gospodarstw
Jak podkreślił Paweł Szefernaker, to przemyślana reforma, która oznacza:
— ok. 800 zł oszczędności rocznie dla gospodarstw,
— prostsze rachunki — bez niejasnych opłat,
— uczciwe finansowanie transformacji,
— nawet 20 proc. niższe koszty energii dla firm.
Jeśli naprawdę zależy politykom większości parlamentarnej na konkurencyjności gospodarki i portfelach Polaków — ten projekt zasługuje na poparcie. Teraz wszystko w rękach rządzących. My jesteśmy gotowi niezwłocznie przeprowadzić ten projekt! PO PIERWSZE POLSKA, PO PIERWSZE POLACY!
— dodał szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.
