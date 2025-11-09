TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Grzegorz Puda: Mercosur doprowadzi do politycznego zamordowania polskiego rolnictwa. Mocno się temu sprzeciwiamy

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości robią wszystko, żeby rząd nie zgodził się na tę umowę. […] Dokona się politycznego zamordowania polskiego rolnictwa” – tak umowę z krajami Mercosur skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Grzegorz Puda.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wytrych Brukseli przy Mercosur. W ten sposób omija parlamenty narodowe! „Podzieliła umowę na część handlową i polityczną”

Tak właśnie działa Bruksela! Przyjęcie umowy handlowej z Mercosurem wywołało w Polsce potężną burzę, lecz oburzenie może wzbudzać także swoisty wytrych, który zastosowała Komisja Europejska. Podzieliła umowę z krajami Mercosuru na część handlową i polityczną po to, żeby parlamenty krajów członkowskich UE nie miały w tej sprawie nic do powiedzenia. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych