„Politycy Prawa i Sprawiedliwości robią wszystko, żeby rząd nie zgodził się na tę umowę. […] Dokona się politycznego zamordowania polskiego rolnictwa” – tak umowę z krajami Mercosur skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Grzegorz Puda.
CZYTAJ WIĘCEJ: Wytrych Brukseli przy Mercosur. W ten sposób omija parlamenty narodowe! „Podzieliła umowę na część handlową i polityczną”
Tak właśnie działa Bruksela! Przyjęcie umowy handlowej z Mercosurem wywołało w Polsce potężną burzę, lecz oburzenie może wzbudzać także swoisty wytrych, który zastosowała Komisja Europejska. Podzieliła umowę z krajami Mercosuru na część handlową i polityczną po to, żeby parlamenty krajów członkowskich UE nie miały w tej sprawie nic do powiedzenia. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745299-tylko-u-nas-puda-o-mercosur-zamordowanie-rolnictwa