Coraz wyraźniej widać, że nawet PR-owcom Tuska brakuje już pomysłów jak odwracać uwagę Polaków od skutków jego fatalnego rządzenia, czemu służą filmiki nagrywane z jego udziałem. Wczoraj PR-owcy wrzucili na media społecznościowe Tuska właśnie taki filmik, który ponoć miał być odpowiedzią na pytanie jednego z młodych internautów o ulubiony film premiera. Tusk rozparty na fotelu w rządowej willi na ulicy Parkowej z nogami w butach, ulokowanymi na drugim fotelu i z pojemnikiem pełnym popcornu, mówi do kamery, że to „Gwiezdne Wojny” i jego część „Powrót Jedi”.
Wygląda jednak na to, że zarówno PR-owcy, jak i sam Tusk, kompletnie rozmijają się z nastrojami społecznymi, a świadczą o tym setki komentarzy pod tym filmem na platformie X, które są wręcz miażdżące dla premiera. Jednym z najlepszych komentarzy jest filmik przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, który prezentuje Tuska na fotelu z popcornem, przy czym na ekranie telewizora wyświetlają się informacje z kilku mediów dotyczące różnych nieszczęść, które są konsekwencją rządów koalicji 13 grudnia. RMF 24 informuje o tym, że „chorzy na raka są odsyłani do domu, bo skończyły się pieniądze w szpitalach na leczenie”, Gazeta.pl, że „rachunki za prąd w górę i że to rekordowa podwyżka”, Interia Biznes, że „zgłoszone przez ponad 150 firm zwolnienia grupowe dotyczące ponad 88 tysięcy pracowników, coraz mocniej niepokoją”, wreszcie Farmer.pl informuje o „dramacie na rynku papryki i że setki ton warzyw gnije na polach, a rolnicy proszą o interwencję polskie państwo”.
To rzeczywiście informacje medialne z zaledwie ostatnich kilku dni, przy czym najbardziej dramatyczne pochodzą właśnie z licznych szpitali z całego kraju o odmowach przyjęć pacjentów, w tym także tych z chorobą nowotworową. Dyrektorzy szpitali wprawdzie boją się upubliczniać tego rodzaju informacje, bo prowadzące je jednostki samorządu terytorialnego, czy resorty w tym w szczególności resort zdrowia, akurat takiego rozgłosu nie chcą i za ujawnienie grożą im zwolnienia, ale do opinii publicznej przedarło się już kilkanaście tego rodzaju informacji. Wręcz mrożącą krew w żyłach informację przekazał w mediach prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski, stwierdzając, że „w tym roku NFZ zbankrutował”, „a cały system ochrony zdrowia się zawalił”. Do końca roku brakuje bowiem w NFZ ponad 10 mld zł, w związku z tym rosną zaległości płatności wobec szpitali, niektórym z nich nie zapłacono za usługi ponadlimitowe za II kwartał tego roku, co więcej wszystko wskazuje na to, że w następnym roku zabraknie aż 23 mld zł.
Coraz poważniejszym problemem jest też rosnące bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych, a zapowiadane zwolnienia grupowe w ponad 150 firmach dotyczące prawie 90 tysięcy pracowników są najwyższe od okresu pandemii Covid-19. Mimo wzrostu gospodarczego tylko w ciągu ostatniego roku od września poprzedniego roku do października tego roku przybyło ponad 100 tysięcy bezrobotnych i sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Dramaty przeżywają także rolnicy. W tym roku ceny skupu wielu warzyw i owoców były tak niskie, że nie pokrywały nawet kosztu zbioru, więc rolnicy decydowali się na tzw. samozbiory przez zainteresowanych z płatnością „co łaska”, albo wręcz zaorywaniem plantacji.
Mimo tego, że wszystkie te problemy to konsekwencje nieudolnych rządów Tuska i jego ministrów, to nie ma na nie żadnej reakcji rządzących albo są takie, które powodują wręcz wrzenie opinii publicznej. Z taką reakcją spotkała się zapowiedź nowej minister zdrowia o konieczności likwidacji około 1/3 szpitali (około 200) albo też rzucona przez jednego z wiceministrów zdrowia propozycja przyjmowania porodów na SOR-ach w tych szpitalach, gdzie zlikwidowano bądź zlikwiduje się porodówki. I w takiej sytuacji coraz poważniejszych problemów gospodarczych i społecznych premier Tusk decyduje się umieścić na portalach społecznościowych filmik, na którym ogląda swój ulubiony film i zajada się popcornem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745295-tusk-zajada-popcorn-a-szpitale-odsylaja-pacjentow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.