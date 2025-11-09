Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. „To weto było potrzebne, dlatego że wbrew manipulacji medialnej, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to właśnie prezydent Karol Nawrocki stanął w obronie polskiej przyrody” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Paweł Sałek, poseł PiS, specjalista w zakresie ochrony środowiska.
Strona rządowa komunikuje, że Park powinien powstać, że to są tereny bardzo cenne itd. Jednocześnie unika w debacie publicznej to, że oprócz tego, że powstaje Park narodowy, bo on musi być zrobiony i przygotowany ustawą, wprowadzano zapisy w ustawie o ochronie przyrody szkodliwe dla polskiej przyrody. Pan prezydent Karol Nawrocki obronił tą polską przyrodę
— zaznaczył Paweł Sałek.
„Obronił ochronę przyrody w Polsce”
W ustawie o ochronie przyrody wprowadzono zapis o tym, że we wszystkich parkach narodowych w Polsce będzie można łowić ryby w ramach tzw. wędkarstwa kulturowego i druga sprawa, ta ustawa tez dopuszczała w otulinach wszystkich parków narodowych przeróżne inwestycje wodne. Strona rządowa przygotowując ustawę o Parku Narodowy Dolnej Odry przeprowadziła tą sprawę w sposób bałaganiarski. Tam dzisiaj okazuje się, że nie zgadzają się działki (…), to Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, gdzie nie ma Odry, (…) nie była przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, KO nie chciała w tej sprawie zrobić w Sejmie wysłuchania publicznego. To jest robiona działalność na potrzeby statystyki politycznej i prawnego zamówienia politycznego
— argumentował poseł PiS.
Uważam, że dobrze, iż prezydent zawetował te ustawę. (…) Sprawami środowiska zajmuje się dosyć długo, jestem naprawdę wielkim zwolennikiem tego, żeby przyrodę w Polsce bronić, ale paradoksalnie wbrew temu co mówi strona rządowa, to właśnie prezydent Karol Nawrocki obronił ochronę przyrody w Polsce przy tej wadliwej i szkodliwej ustawie, która była proponowana
— mówił Paweł Sałek.
CZYTAJ TAKŻE:
— Cztery weta prezydenta! Ze sprzeciwem ze strony Karola Nawrockiego spotkał się m.in. plan utworzenia PN Doliny Dolnej Odry
— „Rozpoczęła się fala dezinformacji w sprawie Parku Doliny Dolnej Odry”. Ważna analiza Pawła Szefernakera po wecie prezydenta
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745293-tylko-u-nas-salek-prezydent-obronil-polska-przyrode
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.