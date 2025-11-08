Pod koniec audycji „Rozmowy niedokończone” (Radio Maryja) z udziałem byłego prezydenta Andrzeja Dudy do gościa programu zwrócił się dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Duchowny podziękował Andrzejowi Dudzie za 10 lat jego prezydentury. „Panie prezydencie, dziękuję panu bardzo serdecznie za wysoką kulturę, życzliwość, za to, że pan był normalny, nie był jakimś takim wyniosłym człowiekiem, co powodowało taką relację bliskości” - podkreślił redemptorysta.
To była prezydentura wysokiej kultury, to było widać na każdym kroku, nie mówiąc już o tym, że pan dawał świadectwo swojej wiary w Pana Boga tak, jak nas ojcowie uczyli
— mówił o. Tadeusz Rydzyk.
Duchowny podziękował też byłej Pierwszej Damie, Agacie Kornhauser-Dudzie.
Podziękowania małżonce, ile ona dobrego robiła, a pensji za to nie miała. To jest śmieszne w Polsce, małżonka pracuje i to się nie liczy od strony materialnej
— podkreślił redemptorysta.
Pozwolę sobie podziękować rodzicom, mamie, tatusiowi, szlachetni ludzie, profesorzy i też dający świadectwo wiary, wiem też, że w obronie Radia Maryja byli po tej właściwiej stronie
— mówił o. Tadeusz Rydzyk.
Alleluja i do przodu, życzę, by mógł pan jeszcze zrobić jak najwięcej dobrego, jest pan jeszcze młodym człowiekiem
— zaznaczył duchowny.
Reakcja Andrzeja Dudy
Andrzej Duda w odpowiedzi podziękował o. Tadeuszowi Rydzykowi zwłaszcza za dobre słowa pod adresem byłej Pierwszej Damy.
Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa też pod adresem Agaty i przede wszystkim za to, że ojciec dyrektor wspomniał też o jej wysiłku. Żona podjęła świadomie decyzję, by nie udzielać wywiadów mediom i w ciszy wykonywała dużo pracy
— podkreślił Andrzej Duda.
CZYTAJ TAKŻE: Andrzej Duda: Skąd szef MS wie, że Ziobro będzie aresztowany? Wymiar sprawiedliwości w rękach Żurka to jeden wielki układ
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Marzena Nykiel: „To ja” Andrzeja Dudy. Sekrety prezydentury, polityczne kulisy i fascynująca opowieść o dekadzie, która zmieniła Polskę
tkwl/Radio Maryja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745289-o-rydzyk-do-andrzeja-dudy-pan-dawal-swiadectwo-wiary
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.