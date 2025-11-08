Szefernaker: Tusk gra tematem bezpieczeństwa. Pamiętamy, jak zakończyło się prowadzenie polityki pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego

Donald Tusk zaatakował ostatnio prezydenta Karola Nawrockiego za to, sugerując, że rzekomo odmówił nominacji na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW. Nie dodał bardzo istotnych faktów w tej sprawie. „Działania Donalda Tuska i jego ekipy w sprawie nominacji oficerskich to przykład antypaństwowego postępowania, które szkodzi polskiemu państwu”- podkreślił na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Paweł Szefernaker przedstawił rzeczywisty przebieg całej sytuacji. Ważny jest tu kontekst dotyczący blokowania spotkania szefów służb z prezydentem.

Prezydent RP zaprosił szefów służb specjalnych na spotkania dotyczące bezpieczeństwa państwa. Żaden z nich nie stawił się w Pałacu Prezydenckim – mimo obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 2 ustawy o ABW i AW oraz art. 19 ust. 2 ustawy o SKW i SWW. To sytuacja bez precedensu!

— podkreślił Paweł Szefernaker.

Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa. Premier, powoływany przez Prezydenta, nie ma prawa blokować mu dostępu do informacji, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego

— stwierdził szef Gabinetu Prezydenta RP.

Wnioski dotyczące mianowań w innych służbach mundurowych są procedowane na bieżąco. Wnioski dotyczące funkcjonariuszy kontrwywiadu cywilnego i wojskowego Prezydent chciał omówić z ich szefami. Ci jednak, poświęcając swój honor i dobro młodych funkcjonariuszy, nie przyszli na spotkanie

— zaznaczył Szefernaker.

Bezpieczeństwo narodowe to sprawa najwyższej wagi, a nie pole do internetowego trollingu. Donald Tusk, używając tego tematu do bieżących gier politycznych, osłabia zaufanie do instytucji państwa. Pamiętamy, jak zakończyło się prowadzenie polityki pogardy wobec Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

— przypomniał prezydencki minister.

Prezydent Karol Nawrocki będzie stał na straży konstytucyjnego porządku i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej

— zaznaczył Szefernaker.

tkwl/X

