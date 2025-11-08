Donald Tusk zaatakował ostatnio prezydenta Karola Nawrockiego za to, sugerując, że rzekomo odmówił nominacji na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów SKW i ABW. Nie dodał bardzo istotnych faktów w tej sprawie. „Działania Donalda Tuska i jego ekipy w sprawie nominacji oficerskich to przykład antypaństwowego postępowania, które szkodzi polskiemu państwu”- podkreślił na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Paweł Szefernaker przedstawił rzeczywisty przebieg całej sytuacji. Ważny jest tu kontekst dotyczący blokowania spotkania szefów służb z prezydentem.
Prezydent RP zaprosił szefów służb specjalnych na spotkania dotyczące bezpieczeństwa państwa. Żaden z nich nie stawił się w Pałacu Prezydenckim – mimo obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 2 ustawy o ABW i AW oraz art. 19 ust. 2 ustawy o SKW i SWW. To sytuacja bez precedensu!
— podkreślił Paweł Szefernaker.
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej i ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa. Premier, powoływany przez Prezydenta, nie ma prawa blokować mu dostępu do informacji, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego
— stwierdził szef Gabinetu Prezydenta RP.
Wnioski dotyczące mianowań w innych służbach mundurowych są procedowane na bieżąco. Wnioski dotyczące funkcjonariuszy kontrwywiadu cywilnego i wojskowego Prezydent chciał omówić z ich szefami. Ci jednak, poświęcając swój honor i dobro młodych funkcjonariuszy, nie przyszli na spotkanie
— zaznaczył Szefernaker.
Bezpieczeństwo narodowe to sprawa najwyższej wagi, a nie pole do internetowego trollingu. Donald Tusk, używając tego tematu do bieżących gier politycznych, osłabia zaufanie do instytucji państwa. Pamiętamy, jak zakończyło się prowadzenie polityki pogardy wobec Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
— przypomniał prezydencki minister.
Prezydent Karol Nawrocki będzie stał na straży konstytucyjnego porządku i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
— zaznaczył Szefernaker.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745286-szefernaker-tusk-gra-politycznie-tematem-bezpieczenstwa
