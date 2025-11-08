Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił, że uchylenie przez Sejm immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na jego tymczasowy areszt jest absurdalną i niezwykle niebezpieczną sytuacją, pokazującą, jak rządzący instrumentalnie wykorzystują prawo. Jego zdaniem jest to nagonka na b. szefa MS.
Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.
Leśkiewicz mówił w Telewizji Republika, że jest to „absurdalna, kuriozalna i niezwykle niebezpieczna sytuacja, bo pokazuje jak instrumentalnie rządzący wykorzystują prawo”.
Jak można w ogóle zakładać, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny działający w ramach swoich ustawowych kompetencji, wydatkujący w sposób transparentny środki w ramach Funduszu Sprawiedliwości, jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej? To jest jakaś całkowita aberracja
— ocenił rzecznik prezydenta.
Dodał, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek został „w sposób instrumentalny wykorzystany przez premiera Donalda Tuska” i rozpoczął nagonkę na Zbigniewa Ziobrę, „rozpoczął igrzyska, bo rządzący nie dają Polakom chleba”.
Aby w jakikolwiek sposób pokazać swoje działania i zaspokoić potrzeby najbardziej twardego elektoratu, wystawiono taką oto ocenę działań Funduszu Sprawiedliwości. Wskazano, że minister sprawiedliwości i setki tysięcy Polaków, którzy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości, należą do jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej
— powiedział Leśkiewicz.
Infantylne nagranie Żurka
Rzecznik prezydenta odniósł się też do filmu opublikowanego wczoraj w mediach społecznościowych, po przegłosowaniu przez Sejm wniosku o uchylenie Ziobrze immunitetu, przez ministra Żurka. Szef resort sprawiedliwości mówi w nim, siedząc na stołówce: „immunitet odebrano, żurek podano”. Zaprasza Zbigniewa Ziobrę do kraju na żurek, dodając, że ta zupa jest podawana również w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Leśkiewicz skwitował, że film był kuriozalny i mało śmieszny, a minister Żurek z góry założył w nagraniu, że Zbigniew Ziobro trafi do aresztu, podczas gdy decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
tkwl/PAP
