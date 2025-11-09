Trwa zapaść w służbie zdrowia, odwoływane są planowane zabiegi ze względu na fatalną sytuacją finansową w Narodowym Funduszu Zdrowia. Izabela Leszczyna, posłanka KO, była minister zdrowia, obwiniła o to… Prawo i Sprawiedliwość, które - przypomnijmy - nie rządzi w Polsce już od niemal dwóch lat.
Planowe operacje są przekładane, bo PiS okradł NFZ w 2023 roku!
— wypaliła w jednym ze swoich wpisów na platformie X Izabela Leszczyna, posłanka KO.
Tak, drodzy państwo, zgadliście: znowu wina PiS! Dyletantka Izabela Leszczyna doprowadziła do bankructwa NFZ, była tak fatalna że została odwołana nawet przez Tuska – a teraz bezczelnie kłamie, że operacje w 2025 r. są przekładane, bo coś tam, coś tam w 2023… (czarodziejskiej różdżki nie stwierdzono)
— zareagował na powyższy wpis Paweł Jabłoński, poseł PiS, obrazując absurdalność zarzutu Leszczyny.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745284-odlot-leszczyna-obwinila-pis-o-odwolywane-operacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.