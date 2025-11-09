Odlot! Leszczyna obwiniła PiS o odwoływane operacje. Jabłoński: Doprowadziła do bankructwa NFZ, a teraz bezczelnie kłamie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Trwa zapaść w służbie zdrowia, odwoływane są planowane zabiegi ze względu na fatalną sytuacją finansową w Narodowym Funduszu Zdrowia. Izabela Leszczyna, posłanka KO, była minister zdrowia, obwiniła o to… Prawo i Sprawiedliwość, które - przypomnijmy - nie rządzi w Polsce już od niemal dwóch lat.

Planowe operacje są przekładane, bo PiS okradł NFZ w 2023 roku!

— wypaliła w jednym ze swoich wpisów na platformie X Izabela Leszczyna, posłanka KO.

Tak, drodzy państwo, zgadliście: znowu wina PiS! Dyletantka Izabela Leszczyna doprowadziła do bankructwa NFZ, była tak fatalna że została odwołana nawet przez Tuska – a teraz bezczelnie kłamie, że operacje w 2025 r. są przekładane, bo coś tam, coś tam w 2023… (czarodziejskiej różdżki nie stwierdzono)

— zareagował na powyższy wpis Paweł Jabłoński, poseł PiS, obrazując absurdalność zarzutu Leszczyny.

CZYTAJ TAKŻE:

Zapaść w służbie zdrowia narasta! Hoc: Do tonących w długach szpitali wchodzą komornicy. „Jesteśmy tuż przed zderzeniem z górą lodową”

Dramat w służbie zdrowia. Morawiecki: Zabiegi są odwoływane. Szpitale bez pieniędzy. To efekt nieudolności rządów Tuska

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych