Szef PSL za aresztowaniem Ziobry. Sójka do Kosiniaka-Kamysza: Złamał pan nie tylko przysięgę lekarską, ale i podstawowe zasady człowieczeństwa

Posłanka PiS, lekarka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka na platformie X w mocny sposób oceniła postawę szefa PSL, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zdecydował się zagłosować za aresztem dla Zbigniewa Ziobry.

Katarzyna Sójka w swoim wpisie nawiązała do faktu, że podobnie jak ona, także Władysław Kosiniak-Kamysz z wykształcenia jest lekarzem.

Panie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu… jako lekarz przysięgał Pan: „po pierwsze - nie szkodzić”

— podkreśliła Katarzyna Sójka.

Głosując za aresztowaniem ciężko chorego człowieka walczącego z nowotworem, złamał pan nie tylko przysięgę lekarską, ale i podstawowe zasady człowieczeństwa… wstyd mi za Pana

— dodała.

tkwl/X

