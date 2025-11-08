Posłanka PiS, lekarka i była minister zdrowia Katarzyna Sójka na platformie X w mocny sposób oceniła postawę szefa PSL, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zdecydował się zagłosować za aresztem dla Zbigniewa Ziobry.
Katarzyna Sójka w swoim wpisie nawiązała do faktu, że podobnie jak ona, także Władysław Kosiniak-Kamysz z wykształcenia jest lekarzem.
Panie Władysławie Kosiniaku-Kamyszu… jako lekarz przysięgał Pan: „po pierwsze - nie szkodzić”
— podkreśliła Katarzyna Sójka.
Głosując za aresztowaniem ciężko chorego człowieka walczącego z nowotworem, złamał pan nie tylko przysięgę lekarską, ale i podstawowe zasady człowieczeństwa… wstyd mi za Pana
— dodała.
CZYTAJ TAKŻE:
— Zaskoczenia nie ma. Sejmowa większość „za” uchyleniem immunitetu i wyrażeniem zgody na areszt wobec Zbigniewa Ziobry
— Razem przeciw aresztowi dla Ziobry. Konieczny: „Pojawiają się wątpliwe opinie medyczne, to nie jest standard procedowania w państwie prawa”
— Stan zdrowia Ziobry pogarsza się? Areszt uniemożliwiłby ważne badania! „Na 12 listopada ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745283-sojka-do-szefa-psl-zlamal-pan-zasady-czlowieczenstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.